Un skieur m’avait déjà dit en entrevue: le ski, c’est la raison de l’hiver. »

Cela dit, le travail de la neige est une opération bien précise qui nécessite équipements, savoir-faire, expertise et … de la neige.

Parler de la neige en cette fin d’été c’est assurément incongru sauf que, inéluctablement, l’hiver arrivera avec son lot de froidure et de chutes de neige.

Assurément? Vraiment?

Nos hivers changent avec les modulations en profondeur du climat que notre planète connaît. Les hivers retardent, sont moins neigeux, etc.

Donc, les stations de ski fabriquent leur neige. Mais, pour fabriquer de la neige comme on le fait aujourd’hui pour donner un coup de main à mère Nature et pour enfin démarrer la saison de ski, les canons à neige traditionnels peuvent être démarrés lorsqu’il fait plus froid que -2,5 degrés Celsius.

À zéro degré, rien à faire. Alors, quand un industriel arrive à fabriquer de la « neige à skieurs » à 15 ou à 20 degrés, c’est plutôt étonnant.

SnöFlake, un canon à neige qui fonctionne peu importe la température ambiante © http://industriessamson.com/

C’est ce qu’arrivent à faire les Industries Samson de Lévis en face de Québec avec leur SnöFlake, un canon à neige qui fonctionne en plein été.

Déjà, plusieurs centres de ski en Corée, en Australie (oui, vous avez bien lu) et aux États-Unis s’intéressent au SnöFlake.

Guy Pelchat, propriétaire d’Industries Samson nous parle de son SnöFlake.