Après Irma : Au moins 350 Canadiens et Québécois appellent à l’aide pour être rapatriés

Parmi les 9000 Canadiens qui sont présents dans les régions affectées par l’Ouragan et qui se sont inscrits auprès des autorités fédérales, plus de 350 ont présenté une demande d’aide.

Le Centre de surveillance et d’intervention d’urgence (CSIU) a traité plus de 1750 appels téléphoniques et courriels liés aux ouragans Irma et Jose.

Les gouvernements canadien et québécois ont toutes les intentions de rapatrier chacun de leurs citoyens qui se trouvent encore dans les régions affectées par le passage de l’ouragan Irma.

Ottawa envoit une équipe de reconnaissance sur place, tandis que le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, promet de tout faire pour venir en aide aux Québécois qui seraient en mauvaise posture : « On va aller chercher notre monde ».

Plusieurs façons de rapatriés nos voyageurs et vacanciers sont à l’étude

Le gouvernement fédéral dispose de plusieurs avenues pour rapatrier ses ressortissants à l’étranger.

Avant toute chose, les autorités fédérales évaluent la possibilité pour les ressortissants de rentrer au pays à bord de vols commerciaux.

Au Centre de surveillance et d’intervention d’urgence, à Ottawa, les représentants du gouvernement sont donc en contact avec des compagnies aériennes et des voyagistes.

Une autre option qui est évaluée par Ottawa est donc celle de noliser des vols. Le gouvernement pourrait aussi noliser des navires et ainsi permettre aux ressortissants de se rendre à un endroit à partir duquel ils pourront rejoindre le Canada.

Enfin, les autorités peuvent aussi avoir recours aux Forces canadiennes et à leur équipement pour faciliter le retour au pays de ces Canadiens.

De fortes vagues ont pris d’assaut le Malecon, boulevard de bord de mer de La Havane. Photo : Associated Press/Ramon Espinosa

95 Canadiens sont exclus du vol d’évacuation d’Air Canada aux îles Turks et Caicos

La compagnie aérienne canadienne soutient qu’elle a reçu une autorisation préalable, mais que les autorités locales ont infirmé leur décision dimanche.

Le ministère canadien des Affaires étrangères affirme pour sa part qu’il travaille à des «niveaux élevés» pour évacuer ces 95 Canadiens des îles des Caraïbes des Turcs et Caïques qui sont coincés dans ce pays des caraïbes après le passage de l’ouragan Irma.

Le premier ministre Philippe Couillard soutient pour sa part que les Québécois pris au piège par l’ouragan Irma recevront de l’aide dès que les conditions météorologiques le permettront.

L’aéroport des îles Turks et Caicos Photo : Wikimédia

Un avion qui reste cloué au sol

L’appareil d’Air Canada avait décidé de quitter l’aéroport international principal des îles à 16h30. Mais la compagnie aérienne a déclaré que les autorités refusaient d’autoriser les voyageurs à bord, « malgré les confirmations précédentes que le vol nolisé serait autorisé ».

Selon Air Canada, bon nombre de ces passagers résident au Québec. L’avion de la compagnie a quitté Toronto plus tôt dimanche transportant 95 électriciens dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire pour aider à la reconstruction du réseau grille électrique dévastée des îles par le passage de l’ouragan Irma qui était alors de catégorie 5 avec des vents soutenus allant jusqu’à 280 km / h.

L’ouragan Irma a frappé les îles Turcs et les Caicos avec des vents allant jusqu’à 280 km / h. (Anika E. Kentish / Associated Press)

Les passagers sont en sécurités

Geneviève Couët, une des voyageuses clouées aux îles Turks et Caicos, affirme que tous les touristes coincés au sol en raison des intempéries sont en sécurité.

« On est tous un peu stressés, mais je vous dirais que le moral est plutôt bon. On a hâte de rentrer à la maison, mais tout le monde est en sécurité, il n’y a aucun blessé. »

Selon elle, l’aéroport aurait été inondé et des équipements rattachés à la tour de contrôle auraient été endommagés par le passage de l’ouragan Irma.

Une plage dévastée de la partie néerlandaise de l’île de Saint-Martin. © La Presse canadienne/Gerben Van Es

