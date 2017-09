Ronney Goulet, garagiste, passionné de mécanique automobile et inventeur du SIM, l’honnêteté en image

Un jour, Ronney Goulet en a eu assez de voir le métier qu’il adore être trainé dans la boue.

La réputation d’escroc chez les mécaniciens automobile, très peu pour lui. En fait, pas du tout.

Pour changer cette perception, un client à la fois, l’homme de McMasterville à une vingtaine de minutes au sud-est de Montréal a inventé le Système interactif multifonctionnel – le SIM – et c’est maintenant la norme dans son garage.

Dans le garage Sanco, Ronney Goulet filme et photographie les différentes étapes de la réparation des véhicules. Il a installé un méga téléviseur – 50 pouces ou 127 centimètres – dans la salle d’attente ce qui lui permet d’expliquer le pourquoi et le comment des réparations à faire.

Un gain en confiance

En voyant clairement l’état des lieux, en comprenant la stratégie d’intervention proposée, le client se sent rassuré et le garagiste peut être fier de son métier … et de sa réputation.

Entre deux véhicules à réparer, Ronney Goulet parle du SIM au micro de Raymond Desmarteau.