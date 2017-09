Au-delà d’adopter le numérique, les entreprises canadiennes doivent effectivement opérer le virage ! – Stéphane Ricoul

La 7e édition de l’événement eCom mobilisera les chefs d’entreprises de différents pays à travers le monde, les 13 et 14 septembre, à Montréal. Ils vont faire le point sur les enjeux et les défis de l’économie numérique et envisager les solutions nécessaires à l’arrimage au commerce électronique.

Aider les entreprises à emprunter le virage numérique

Stéphane Ricoul, président des événements eCom. © eCom

Stéphane Ricoul est le président des événements eCom.

Il souligne qu’il s’agit d’une série d’événements créés en 2010 pour aborder la question de l’économie numérique, de son importance dans l’économie canadienne et québécoise.

À l’origine, l’objectif principal était d’attirer l’attention des entreprises sur l’importance de s’arrimer à la nouvelle économie, de manière à ce qu’elles ne passent pas à côté d’un potentiel de croissance, aussi bien sur le marché national qu’international.

Pour aider les entreprises à opérer les changements nécessaires à cet arrimage, il fallait les informer, les éduquer et les former sur les meilleures pratiques existantes dans le domaine.

Le consommateur ayant changé ses habitudes de consommation, en se servant notamment du commerce en ligne pour se ravitailler, il devient plus que nécessaire pour les entreprises d’effectuer le saut numérique, pour aller à leur rencontre, précise M. Ricoul.

Le numérique comme agent de changement

La septième édition de l’événement eCom, à Montréal, est l’endroit indiqué pour les entreprises désireuses de renforcer leurs connaissances, en ce qui concerne le commerce numérique.

La présence et les exposés de représentants de géants du commerce en ligne, comme Amazon, ou du média numérique britannique, The Economist, pourront être d’une grande utilité pour les entreprises du pays.

© eCom

Elles auront l’occasion d’apprendre davantage sur les meilleurs moyens de rechercher les clients en ligne notamment, sur les principales innovations qu’il faut apporter pour les maintenir et les garder, etc.

La présence de représentants d’organisme provinciaux, à l’instar de Vidéotron, de la Cage aux Sports, de la Banque Nationale entre autres, annonce les couleurs d’une programmation riche sur les deux jours que va durer l’événement, affirme Stéphane Ricoul.

D’importants progrès ont été réalisés, 10 ans après le lancement du tout premier événement eCom, a constaté M. Ricoul, qui ajoute que l’intérêt des entreprises pour les changements nécessaires au passage à l’économie numérique doit aller grandissant.

Il présente l’événement eCom comme étant un véritable laboratoire des innovations pour les exposants qui publieront leurs propres solutions à l’arrimage numérique.

Simplement adopter le numérique ne serait pas suffisant pour les entreprises nationales, qui ont pris conscience de la nécessité d’opérer les changements technologiques nécessaires. Elles doivent véritablement opérer le virage numérique, ce qui n’est pas encore le cas, pour la plupart, souligne Stéphane Ricoul.

Selon lui, le Virage numérique est très globalisant pour l’entreprise qui doit, pour arriver à la numérisation complète :