Crise des opioïdes : il est possible de se rétablir de la dépendance ! – CCDUS  

Le mois de septembre est considéré comme le Mois du rétablissement. Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage des substances (CCDUS) sensibilise sur l’importance de lutter contre la stigmatisation, pour célébrer le fait que les personnes peuvent se rétablir de la dépendance.

Crise des opioïdes : des sommets inquiétants

Le Mois de sensibilisation coïncide avec des évènements tragiques à répétition, à différents endroits du pays, reliés à la crise des opioïdes.

Depuis l’année dernière, ce sont plus de 2500 Canadiens qui ont trouvé la mort, dont 7 décès par jour, à la suite d’une surconsommation de stupéfiants et autres drogues illicites.

Une situation préoccupante qui incite le CCDUS à lancer un appel aux communautés, afin qu’elles sensibilisent les Canadiens sur les dangers de la consommation problématique des substances et les risques de développer une certaine dépendance.

Leurs activités devront également souligner le fait que la dépendance est possible, en présentant les récits de personnes qui ont pu s’en sortir, et de celles qui sont dans le processus pour sortir de cette dépendance, et améliorer leur qualité de vie.

Lutter contre la stigmatisation est une manière d’encourager les personnes à se prendre en main, et à croire qu’il est possible de combattre les vieux démons qui les poussent à la surconsommation.

Une jeune fille achète de la drogue. © iStock Le CCDUS et ses partenaires ont effectué l’année dernière, le tout premier sondage national sur la vie de personnes en rétablissement. Ce sondage mené auprès de 855 concernés a abouti aux constatations suivantes :

Il existe un lien entre la transition d’une toxicomanie active au rétablissement et les améliorations dans plusieurs aspects de la vie touchant la personne, sa famille et la communauté.

La majorité des répondants en rétablissement ont dit avoir une qualité de vie positive : une excellente, très bonne ou bonne qualité de vie pour 90,7 % d’entre eux.

d’entre eux. Le rétablissement pour eux signifiait : l’abstinence, une meilleure santé, la présence de liens sociaux et un bon fonctionnement social, ainsi qu’une meilleure qualité de vie.

Ceux qui ont réussi à atteindre un état de rétablissement stable, sans aucune rechute, représentaient plus de la moitié des répondants ( 51,2 %)

Ils ont déclaré s’être servis de plusieurs chemins pour entamer et poursuivre un processus de rétablissement, plusieurs ayant choisi une combinaison de ressources familiales, professionnelles et d’entraide.

Rapport mondial sur les drogues 2017 : 29,5 millions de personnes dans le monde souffrent de troubles liés à la consommation de stupéfiants, les opioïdes étant les plus nocifs © www.onu.org

Réformer le système de soins de santé

Le mauvais usage des opioïdes est au cœur de la crise qui secoue actuellement le Canada, et le CCDUS pense que l’une des solutions possibles est la réforme du système de santé.

C’est grâce à cette réforme qu’il sera possible de répondre aux besoins des personnes concernées.

Le rétablissement de ces personnes est parmi les objectifs prioritaires, et le centre estime qu’il est possible de le réaliser, de manière durable, avec des traitements, des soutiens et autres services de qualité.

C’est ainsi qu’il mettra bientôt à contribution des outils qui permettent à différentes instances (prestataires de services et décideurs) de mieux saisir les problèmes, les enjeux, et de mieux orienter leurs réponses, dans l’intérêt des personnes et de leur rétablissement.

Cette ressource offrira des exemples concrets de politiques et de pratiques que les prestataires de services peuvent adopter pour appuyer les six principes du rétablissement figurant dans l’Engagement national envers le rétablissement de la maladie de la dépendance au Canada : à savoir qu’il y a de nombreux parcours de rétablissement, que celui-ci repose sur la collaboration, qu’il est un cheminement personnel vers le bien-être, qu’il fait appel à la collectivité, qu’il est multidimensionnel et qu’il est l’affaire de tous. CCDUS

