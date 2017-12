Serez-vous un de ces travailleurs canadiens qui seront bientôt remplacés par un robot?

Plus de quatre travailleurs canadiens sur 10 risquent de devoir céder leurs responsabilités en tout ou en partie à la technologie robotique et à l’automatisation au cours des deux prochaines décennies. C’est ce qu’avance un rapport publié par l’Institut Brookfield pour l’innovation et l’entrepreneuriat à l’Université Ryerson de Toronto. Serez-vous du nombre?

Selon les auteurs du rapport, des percées dans l’intelligence artificielle et la robotique avancée signifient maintenant que l’automatisation peut avancer encore plus profondément dans le marché du travail.

« Nous ne croyons pas que tous ces emplois seront perdus, affirme Sean Mullin, directeur général de l’Institut Brookfield. Beaucoup seront restructurés et de nouveaux emplois seront créés à mesure que la nature des professions changera en raison de l’impact de la technologie et de l’informatisation. »

L’institut estime en ce moment le risque d’être remplacé par un robot ou l’informatique à au moins 70 % dans les emplois à risque élevé.

Les cinq professions les plus à risque

Les travailleurs les plus vulnérables gagnent en ce moment moins et ont des niveaux d’éducation inférieurs à ceux du reste la main-d’œuvre canadienne.

L’automatisation du travail devrait d’abord toucher, au Canada, les secteurs des transports, de la logistique, des emplois administratifs et de la production.

Vendeur en magasin (92 % de probabilité d’automatisation de 650 000 emplois)

Assistant administratif (96 % de probabilité d’automatisation de 329 000 emplois)

Serveur au comptoir alimentaire (91,5 % de probabilité d’automatisation de 313 000 emplois)

Chauffeur de camion (79 % de probabilité d’automatisation de 262 000 emplois)

Caissier (97 % de probabilité d’automatisation de 309 000 emplois)

À plus long terme, et avec le développement de la capacité de création et d’interaction des robots, la robotisation des emplois se généralisera et atteindra aussi les emplois liés aux services, à la vente et à la construction.

Les moins touchées par l’automatisation seront les infirmiers; toutes les catégories d’enseignants et les éducateurs. © Istock

Les caissiers sont déjà en voie de disparition

L’an dernier, le géant américain Amazon a présenté en conférence de presse une maquette de ses futurs marchés d’alimentation. Non seulement fait-elle disparaître les caissiers, mais aussi les caisses.

Les consommateurs saisissent les denrées et aliments qu’ils désirent directement des tablettes et les mettent sans attendre dans des sacs.

Un ensemble de caméras dotées de la reconnaissance faciale et d’intelligence artificielle gèrent automatiquement la facturation. En sortant, vous n’avez qu’à montrer votre facture à un préposé humain.

Des travailleurs d’une entreprise de transformation du homard sur la côte est du Canada.

RCI avec la contribution de Janic Tremblay, Patrick Masbourian et Annie Desrochers de Radio-Canada

