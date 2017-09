Était-ce une erreur d’effacer le nom Langevin, un père de la Confédération, de l’édifice du bureau du PM du Canada?

Plus tôt cette année, le nom de l’ancien député conservateur québécois Hector-Louis Langevin a été effacé de l’édifice qu’occupe le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, suite à des demandes de chefs des Premières Nations.

Ceux-ci identifient ce politicien, qui a été un des responsables de la fusion du Haut et du Bas-Canada, comme le principal artisan de la mise sur pied des pensionnats autochtones alors que John A. Macdonald (qu’on surnomme le père de la Confédération) était au pouvoir.

Mais selon le professeur Luc-Normand Tellier, Hector-Louis Langevin n’était plus au gouvernement lorsque le système des pensionnats autochtones a été mis sur pied et n’a passé qu’un an et demi au ministère des Affaires autochtones alors qu’il était député.

Maryse Jobin s’est entretenue avec Luc-Normand Tellier, professeur émérite à l’École des sciences de la gestion-UQAM, qui dénonce la différence de traitement qu’on a fait subir au francophone Langevin alors que John A. Macdonald, un anglophone, était PM du Canada au moment de la mise sur pied des pensionnats autochtones.

Hector-Louis Langevin, député conservateur dans le gouvernement du PM John A. Macdonald. © Bibliothèque et archives Canada

Ce que révèle l’affaire Langevin-Macdonald (opinion de Luc-Normand Tellier parue dans le quotidien Le Devoir le 1er septembre 2017)

Effacer Cartier ou Macdonald de notre mémoire collective? (opinion de Luc-Normand Tellier parue dans Le Devoir le 24 juin 2017)

