Montréal, Terre d’artistes : une exposition photo mettant en lumière 13 artistes issus de la diversité

L’exposition photo Montréal, terre d’artistes présente 13 portraits d’artistes de tous horizons, issus de la diversité.

Damián Siquieros est photographe. D’origine mexicaine et résident de Montréal depuis plus de huit ans, il voit ses œuvres être exposées un peu partout sur la planète.

Exposition Montréal, Terre d’artistes

Commandité par le Conseil interculturel de Montréal, cette exposition regroupe 13 photographies qui dévoilent une conversation intime entre le photographe et des artistes de disciplines et de pratiques artistiques de champs très différents les uns des autres.

Des arts de la scène au cinéma, en passant par la littérature, les arts médiatiques, le cirque et la musique, Montréal, terre d’artistes reflète l’esprit inclusif et la vitalité de la création tous azimuts de Montréal. L’exposition se déroule depuis le 8 septembre au Conseil des arts de Montréal et jusqu’au 24. Elle sera en tournée par la suite dans les maisons de la culture de la ville.

Damián Siquieros parle de l’exposition Montréal, terre d’artistes au micro de Raymond Desmarteau.

Conseil interculturel de Montréal

Institué en vertu d’une loi de l’Assemblée nationale du Québec, le Conseil Interculturel de Montréal (CiM) est un organisme de consultation et d’échanges en matière de relations interculturelles.

Fondé en 2003, le CiM est constitué de 15 membres bénévoles, dont un président et deux vice-présidents représentant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux professionnels différents.

Au cours de ces dernières années, le CiM a participé activement à de nombreuses réalisations, dont le mémoire de la Ville sur le profilage racial (2010), le Symposium sur l’interculturalisme (2011), de nombreux projets sur divers sujets tels que l’égalité en emploi, l’inclusion sociale, la gestion municipale des lieux de cultes minoritaires et le plan de développement de Montréal.