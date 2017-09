Deux tapis rouges pour le Festival du cinéma de la ville de Québec

C’est avec « Les rois mongols » que s’est ouvert hier au Palais Montcalm, le Festival de cinéma de la ville de Québec.

Sur le tapis rouge on retrouvait le réalisateur, et aussi comédien québécois, Luc Picard, qui a dirigé son fils Henri Picard et la jeune Mylia Corbeil Gauvreau dans ce film qui a été très bien reçu par les critiques et qui était présenté en première mondiale.

Ce soir d’autres comédiens défileront sur un deuxième tapis rouge pour la toute dernière réalisation de Léa Pool « Et au pire on se mariera » qui met en vedette Sophie Nélisse et Jean-Simon Leduc.

Ce festival qui est présenté à Québec jusqu’au 23 septembre, et dont c’est la 7e édition, met à la disposition des cinéphiles 200 films sous différents formats soit des longs métrages, des documentaires et des films d’animation.

Parmi ceux qui retiennent l’attention :

· le documentaire « Becoming Bond » du réalisateur Josh Greenbaum, qui présente l’histoire du premier acteur de la série mythique James Bond George Larenzy.

· le premier long métrage du réalisateur de Québec Samuel Matteau « Ailleurs » dans lequel deux adolescents quittent leur vie de banlieue aisée afin de changer leur existence.

Le Festival du cinéma de la ville de Québec est présenté jusqu’au 23 septembre dans la capitale de la province de Québec.

