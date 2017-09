Boeing contre Bombardier : le Royaume-Uni combat avec le Canada

Dans une opération pour venir en aide à l’avionneur Bombardier, une mobilisation d’une rare envergure s’organise au Royaume-Uni pour faire front commun avec le Canada, aux prises avec une chicane commerciale déclenchée par le constructeur américain Boeing.

Après l’appui inconditionnel au Canada il y a quelques jours de la première ministre britannique Theresa May, c’est maintenant au tour de l’Irlande du Nord d’interpeller Washington pour que Boeing cesse ses hostilités commerciales et juridiques contre Bombardier.

En plus du front commun de Londres et d’Ottawa, deux transporteurs aériens américains, Spirit Airlines et Sun Country Airlines, ont récemment écrit à la Commission du commerce international des États-Unis et au département du Commerce le mois dernier pour se ranger derrière Bombardier.

Le Royaume-Uni uni aux côtés du Canada

Le centre de finition Global de Bombardier de Montréal. © RC

Dans une lettre envoyée mardi au bureau du vice-président américain, le Parti unioniste démocrate et le Sinn Fein – une formation nationaliste – préviennent le vice-président que les démarches de Boeing pourraient troubler la paix sociale en Irlande du Nord.

Bombardier est le plus important employeur du pays avec son usine de Belfast, où travaillent quelque 4200 personnes. C’est à cet endroit que sont notamment fabriquées les ailes des appareils C Series.

« Pour une petite économie comme la nôtre, l’importance de la contribution économique de Bombardier ne peut être mesurée », font valoir Arlene Foster et Michelle O’Neill, qui dirigent ces deux partis, dans la lettre que La Presse canadienne a pu consulter.

Des employés de l’usine de Bombardier à Belfast, en Irlande du Nord Photo : La Presse canadienne/Peter Morrison

Les prétentions américaines

CSeries de Bombardier © (Christinne Muschi / Reuters)

Bombardier soutient que l’avionneur canadien a bénéficié de subventions indues lui permettant de vendre ces nouveaux avions de longue portée C Series au rabais à Delta Air Lines.

Boeing demande l’imposition d’un droit compensatoire d’au moins 79,41 % et d’un droit antidumping de 79,82 %.

La décision du département américain du Commerce sur ses mesures punitives est attendue le 25 septembre.

À la guerre comme à la guerre

Super Hornet © Boeing

Le Canada pourrait très bien revenir sur sa décision de novembre dernier d’acheter 18 Super Hornet de Boeing en attendant de lancer un appel d’offres en 2019 pour remplacer toute sa flotte d’une centaine de CF-18.

La semaine dernière, le premier ministre canadien s’est rendu aux États-Unis et s’est immiscé dans la bataille juridique que livre Boeing à Bombardier.

Il a insisté auprès du gouverneur du Missouri, l’État où le géant de l’aéronautique a son siège social, sur l’importance que revêt cette industrie pour les deux économies nationales.

Justin Trudeau affirme que le Canada est le principal partenaire commercial du Missouri, avec environ 8,2 milliards de dollars par an, et 163 000 emplois qui en dépendent dans cet État.

Rassemblement à Montréal

Dans l’attente des résultats de l’enquête de Washington, le 25 septembre, des centaines d’employés de Bombardier représentés par l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (AIMTA) et du syndicat Unifor ont manifesté mercredi dans les rues du centre-ville de Montréal pour dénoncer Boeing.

Selon le porte-parole de l’AIMTA, David Chartrand, la plainte de l’avionneur américain n’est pas seulement une attaque envers l’industrie canadienne, mais aussi envers ses propres employés américains.

RCI avec La Presse canadienne et CBC et les informations de Maxime Bertrand, Michel C.Auger et Alain Gravel de Radio-Canada

