Le « Flex», prix d’excellence en architecture urbaine à Toronto

Une étudiante torontoise a conçu une solution novatrice pour les jeunes familles qui espèrent prendre pied dans le torride marché immobilier de la Ville Reine.

Flex

Son concept, le « Flex », permet à son propriétaire d’en diviser l’intérieur à des fins locatives jusqu’à ce que ses besoins changent – enfant, aînés, etc. – et qu’il reprenne l’espace.

Yupin Li est étudiante en architecture à l’Université de Toronto. Le « Flex » a remporté un prix d’excellence cette semaine à Toronto lors de la cérémonie 2017 des Toronto Urban Design Awards, un événement annuel de l’administration de la métropole canadienne qui veut reconnaître les contributions importantes des architectes, architectes paysagistes, urbanistes, artistes, étudiants en design et en architecture au mieux vivre et à l’image de la ville.

Autres lauréats

​Parmi les autres lauréats, soulignons l’hôtel Broadview redessiné et rénové, le Centre étudiant de l’Université Ryerson et la revitalisation de la rue Front au centre-ville de Toronto.

Inspiration

Yupin Li a puisé son inspiration dans une façon de faire très torontoise, très grande ville en fait : acheter un immeuble et le louer, en tout ou en partie, pour en payer les frais hypothécaires et opérationnels.

« A lot of people buy a house, rent out the basement, and later, when they can afford it, they take the space back. »

(Trad.: Il est très courant de voir des gens acheter une maison puis d’en louer le sous-sol pendant quelques années. Plus tard, quand ils peuvent se le permettre, ils en reprennent possession.)

Yupin Li