Les Canadiens font confiance aux véhicules autonomes … avec tout de même des différences régionales

Environ la moitié des consommateurs canadiens récemment interrogés pour un sondage ont indiqué faire confiance aux véhicules autonomes pour se rendre à leur destination, mais seulement 30% d’entre eux remplaceraient leur véhicule actuel par une automobile qui se conduit elle-même.

Sans surprise, l’acceptation de la technologie de conduite autonome était plus répandue chez les jeunes répondants et chez ceux qui avaient des revenus ou des niveaux d’éducation plus élevés, a précisé l’étude de la firme de consultation DesRosiers Automotive Consultants.

Différences régionales

C’est au Québec où les répondants ont montré le plus haut niveau de confiance, 56,8%, suivi par ceux de l’Ontario, à 51% et des provinces atlantiques à 50,1%.

Des réserves dans l’Ouest

Au cœur des Prairies, les répondants les moins confiants face aux véhicules autonomes étaient ceux du Manitoba et de la Saskatchewan, à 45,1%, ainsi que ceux de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, à 45,9% et 46,1% respectivement.

Pas encore sur le marché

Rappelons tout de même que le véhicule automobile autonome n’est pas encore en vente bien que certains fabricants procèdent à des essais dans plusieurs états, avec à leur bord un conducteur prêt à prendre le volant en cas de besoin.

Plusieurs entreprises, notamment le fournisseur canadien de pièces automobiles Magna International, se sont lancées dans une course au lancement d’une nouvelle plateforme de conduite autonome.

Pourquoi?

Dans les cahiers de charge et les officines de recherche, on souligne que ces nouveaux véhicules pourraient réduire le nombre de collisions lors de la conduite, limiter la durée des transports, entraîner des économies d’essence et réduire la congestion routière.

Qu’en pensez-vous?

Vous laisseriez-vous transporter par un de ces véhicules?

RCI, PC