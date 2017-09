Combien les iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X coûtent-ils à Apple?

Les « iPhone ne sont pas seulement pour les riches » s’est défendu Tim Cook, le patron d’Apple, à la suite de reproches faits par certains observateurs concernant les prix des derniers iPhone 8 et iPhone 8 plus et particulièrement le iPhone X qui sera détaillé à 1319 $. Combien coûtent ces iPhone à Apple?

Des analystes qui se sont penchés sur la question s’accordent pour dire que le prix de revient d’un iPhone se situe entre 200 et 300 dollars américains.

Selon la firme IHS Markit, un chef de file mondial dans l’analyse sectorielle, le coût de fabrication d’un iPhone 7 de 32 GO est de 219,80 dollars américains auquel il faut ajouter le coût d’assemblage de 5 $ par appareil.

L’ajout d’un écran OLED dans les iPhone 8 a fait grimper leur coût de fabrication. Une somme qu’Apple essaie de résorber en reprenant elle-même la production de certaines composantes de l’appareil.

Le prix de revient d’un iPhone 8 et d’un iPhone 8 plus ne dépasserait pas, respectivement, $ 240 et $ 270 selon les estimations préliminaires des analystes spécialisés dans la téléphonie mobile. Quant à l’iPhone X (10), un appareil haut de gamme, il sera mis en vente à partir de 1319 $, son coût de production est estimé à 400 $.

Apple fait face à un double défi : plaire aux actionnaires influents insatisfaits par une croissance relativement en berne et mater une concurrence de plus en plus féroce notamment de la part de Samsung et du chinois Huwaei. Ce dernier gruge à la marque américaine des parts de marché à l’international, et pas seulement dans le lucratif marché chinois, en cassant les prix de ses modèles haut de gamme, comparables aux iPhone.

Zoubeir Jazi