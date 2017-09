Facebook fera de la recherche en intelligence artificielle à Montréal

Vendredi matin, le géant américain Facebook a annoncé qu’il ouvrira un laboratoire de recherche en intelligence artificielle dans la métropole québécoise.

Il s’agira du premier laboratoire du genre que l’entreprise de Marc Zuckerberg ouvrira au pays.

Étaient présents pour cette annonce, Justin Trudeau, le PM du Canada, Mike Schroepfer, chef de la technologie de Facebook et Yann LeCun, directeur de la recherche en intelligence artificielle.

Mike Schroepfer, directeur en chef de la technologie chez Facebook

« Nous avons choisi Montréal en raison de l’écosystème [technologie] qu’on y trouve et nous voulons contribuer à l’effet boule de neige qui s’est amorcé à Montréal autour de l’Université de Montréal, l’Université McGill, MILA, les entreprises innovantes et les investissements des autres entreprises technologiques. »

Joëlle Pineau dirigera le nouveau laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Facebook à Montréal. © Youtube

Ce laboratoire de recherche en intelligence artificielle sera dirigé par la Québécoise Joëlle Pineau, professeure à l’Université McGill et codirectrice du Reasoning and Learning Lab, qui fait de la recherche sur le rayonnement et l’apprentissage :

« J’ai osé croire, parce que Montréal me plaisait, que c’était possible d’avoir une carrière de chercheure à réputation internationale ici. Et je n’étais pas la seule. J’ai plusieurs collègues du MILA (Institut des algorithmes d’apprentissage de Montréal) qui ont fait le même choix que moi avec les résultats qu’on voit aujourd’hui. »

D’autres géants comme IBM, Microsoft et Google sont aussi présents dans le secteur de l’intelligence artificielle à Montréal.

Justin Trudeau, premier ministre du Canada :

« Lorsque des géants de l’industrie comme Facebook décident de s’installer dans nos villes, leur présence témoigne non seulement du talent de calibre mondial des gens de chez nous, mais de notre énorme potentiel de croissance […] C’est un vote de confiance pour le Canada. »

