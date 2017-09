Le magazine « L’actualité » à l’heure du renouveau papier

En 2016, l’entrepreneur québécois Alexandre Taillefer rachetait le magazine francophone « L’actualité » du géant canadien des médias Rogers basé à Toronto.

M. Taillefer voulait empêcher la mort de ce magazine maintes fois primé qui a été fondé en 1976 par Jean Paré.

Depuis cette acquisition, on a réinventé la formule en misant sur les forces journalistiques du magazine tout en renouvelant son format et sa fréquence de parution pour en faire une version papier destinée à un lectorat plus niché.

Charles Grandmont, son rédacteur en chef :

«On y trouve non pas l’actualité du moment, mais l’actualité de l’époque.»

Maryse Jobin fait le tour de ce renouveau papier du magazine « L’actualité » avec son rédacteur en chef Charles Grandmont.

La première édition du format renouvelé du magazine « L’actualité ». © Courtoisie

