Une chercheuse s’intéressant à la discrimination systémique des travailleurs est honorée au Canada

Katherine Lippel, professeure de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, est la récipiendaire de la Médaille d’or des prix Impacts de 2017 du Conseil des recherches en sciences humaines du Canada (CRSH).

Lippel s’intéresse depuis longtemps à des questions telles que la discrimination systémique pouvant être fondée non seulement sur le handicap mais aussi sur le sexe, l’origine ethnique et la situation socioéconomique, les difficultés reliées à l’emploi que connaissent les travailleurs qui doivent faire preuve de mobilité géographique, le rôle des médecins dans les régimes d’indemnisation des travailleurs et les politiques nécessaires pour soutenir les travailleurs occupant un emploi précaire qui se blessent au travail.

Par le passé, Mme Lippel avait déjà été bénéficiaire des bourses de mérite de la part du CRSH en raison de la portée de ses sujets de recherche qui touchent une grande partie de la population canadienne. Ce prix Impacts lui permettra de continuer son travail avec son équipe de collaborateurs.

Le CRSH m’a accordé le financement dont j’avais besoin pour réunir une équipe interdisciplinaire comprenant, des chercheurs spécialisés en santé et sécurité des travailleurs et indemnisation des accidentés du travail ainsi que des personnes se consacrant à la défense des droits des personnes handicapées. Les membres de l’équipe ont travaillé ensemble pendant cinq ans à tirer des conclusions des recherches menées et à promouvoir le dialogue entre les différents intervenants. Leurs travaux ont donné lieu à des modifications aux politiques et aux pratiques au Québec et ont servi de modèle à des interventions dans d’autres provinces et territoires. Katherine Lippel, Faculté de droit, Université d’Ottawa Le CRSH m’a accordé le financement dont j’avais besoin pour réunir une équipe interdisciplinaire comprenant, des chercheurs spécialisés en santé et sécurité des travailleurs et indemnisation des accidentés du travail ainsi que des personnes se consacrant à la défense des droits des personnes handicapées. Les membres de l’équipe ont travaillé ensemble pendant cinq ans à tirer des conclusions des recherches menées et à promouvoir le dialogue entre les différents intervenants. Leurs travaux ont donné lieu à des modifications aux politiques et aux pratiques au Québec et ont servi de modèle à des interventions dans d’autres provinces et territoires.

Katherine Lippel est membre de la Société royale du Canada. Ses recherches universitaires sont souvent citées dans des jugements de la Cour suprême du Canada et de la Cour d’appel du Québec, et elle a été invitée à maintes reprises à prendre la parole à l’occasion de conférences et de colloques internationaux.

Depuis qu’elle a commencé à enseigner le droit en 1978, Mme Lippel a encadré des milliers d’étudiants, dont bon nombre en sont venus à exercer un rôle de premier plan dans le milieu juridique un peu partout dans le monde.

Parmi les lauréats dans les autres catégories on compte :

Prix Talent – Claire Battershill de la Simon Fraser University à Burnaby, Colombie Britannique

de la P rix Savoir – Lori Beaman de l’Université d’ Ottawa, Ontario

rix Savoir – de l’Université d’ Prix Connexion – Karen Bakker de l’ University of British Columbia

de l’ Prix Partenariat- Carol Kauppi de l’Université Laurentienne à Sudbury, Ontario

« Les prix Impacts de cette année montrent bien comment la collaboration en sciences humaines – de différents secteurs, de différentes disciplines et de différents établissements et organismes – est bénéfique aussi bien sur le plan intellectuel, culturel, social qu’économique pour le Canada et le monde. Katherine Lippel est l’exemple parfait d’une universitaire de premier plan dont les travaux ont des répercussions profondes. Ses recherches ont contribué à abattre les frontières qui se dressaient entre le droit, la médecine et les sciences, tout en transcendant les obstacles d’ordre linguistique et culturel. » Ted Hewitt, président du Conseil de recherches en sciences humaines, CRSH

Les lauréats des prix Impacts ont été choisis, à partir d’une liste restreinte de finalistes publiée en août, par un jury pluridisciplinaire composé d’éminentes personnalités. En appuyant les travaux que mènent des étudiants talentueux, des chercheurs émergents et des chefs de file du milieu universitaire, le gouvernement du Canada contribue à l’édification de collectivités plus fortes et plus résilientes.

Sources : Conseil de recherches en sciences humaines, Université d'Ottawa.