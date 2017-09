Une initiative mondiale sur la santé mentale des jeunes a vu le jour cette semaine au Canada

Lancée cette semaine à l’Université de Toronto, la Coalition mondiale sur la santé mentale chez les jeunes invite les principaux organismes travaillant dans ce domaine, les jeunes souffrant de maladie mentale et leurs communautés à partager des messages sur les réseaux sociaux pour que d’autres personnes et organismes de la planète s’engagent à devenir des défenseurs de la cause.

« Il est essentiel d’engager les jeunes dans les efforts qui concerne leur santé mentale, car la majorité de ces difficultés se manifestent avant l’âge de 24 ans. La Coalition invite les organisations intéressées par la santé mentale et les particuliers à se joindre à nous et à partager des messages qui atteignent les jeunes pendant ce moment crucial lorsqu’ils commencent à créer des vies et des carrières indépendantes. Nous engageons des organisations de santé mentale au Canada et à travers le monde à se joindre à une communauté qui fera résonner les voix positives déjà présentes dans les médias sociaux et partagera des ressources pour les jeunes. »

La Coalition demande aux organisations, aux défenseurs et aux citoyens de partager des messages sociaux positifs à l'aide du mot-clé, #195forMentalHealth. Le mot-clé fait référence à la question : qu'arriverait-il si tous les 195 pays du monde priorisaient la santé mentale des jeunes?

La campagne se concentrera à amplifier, grâce aux réseaux sociaux, les voix des jeunes du Canada en premier pour ensuite inclure d’autres pays. Ainsi, la Coalition espère créer un mouvement promouvant la santé mentale des jeunes que les dirigeants mondiaux ne pourront pas ignorer.

Cette Coalition a été développée par un comité formé par des membres de Jack.org, de l’Université de Toronto, d’iFred, de Batyr et la compagnie Johnson & Johnson Family.

« C’est un moment important pour la communauté de la santé mentale et nous sommes inspirés à faire partie de cette collaboration. La Coalition n’est en aucun cas destinée à concurrencer ou à remplacer le grand travail qui se passe dans le monde. Plutôt, elle espère servir de mouvement social visant à amplifier l’importance de notre travail collectif, en encourageant la collaboration et le partage des meilleures pratiques globalement. Si nous pouvons tous travailler ensemble, nos messages seront plus forts et le bien-être mental des jeunes à travers le monde sera mieux pour cela. » Eric Windeler, fondateur et directeur général, Jack.org, un réseau anglophone canadien de jeunes leaders en santé mentale.

Le comité directeur de la Coalition a élaboré le cadre stratégique et a planifié les activités initiales en collaboration avec des personnes atteintes d’une maladie mentale, des établissements universitaires, des leaders en matière de santé, des influenceurs des médias sociaux et des organismes et réseaux de santé mentale. La Coalition invite les membres de la communauté de la santé mentale à se joindre à ses efforts en devenant membres de la Coalition et en partageant les messages des médias sociaux de la Coalition et de ses partenaires tout au long de l’année.