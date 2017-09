Il y a-t-il encore de vrais cow-boys au Canada?

Le Festival western de Saint-Tite. Dans ce petit village de 4 000 habitants, on attire pendant 10 jours jusqu’au 15 septembre plus de 600 000 visiteurs ou cow-boys en herbe. Non il ne s’agit pas d’une faute de frappe. Ce n’est pas 6 000, ni 60 0000, mais plus d’un demi-million de visiteurs. Hallucinant!

Radio-Canada