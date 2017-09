Écart entre crédit et produit intérieur brut : le système bancaire canadien reçoit un « avis de vulnérabilité »

Un rapport portant sur les systèmes bancaires internationaux regroupe la Chine, la Région administrative spéciale de Hong Kong et le Canada comme étant des pays où les systèmes bancaires seraient à risque en raison des taux élevés d’endettement.

Le document rendu public par la Banque des règlements internationaux, propriété de banques centrales de différents pays, souligne que des indicateurs d’alerte précoce qui s’allument dans les rapports existant entre le crédit et le produit intérieur brut.

Dans le cas du Canada et de Hong Kong, les stress inhérents aux systèmes sont directement liés au coût d’accès à la propriété et aux « seuils critiques atteints et dépassés », une mesure souvent liée aux marchés immobiliers en surchauffe.

Crédit et produit intérieur brut

Dans le cas du Canada, le second rapport trimestriel de la Banque des règlements internationaux fait état d’un écart entre crédit et produit intérieur brut de 11 % au-dessus de la tendance à long terme, alors qu’à Hong Kong il se situe à 35 %.

Pour la Chine continentale, cette mesure est de 22 %, alors qu’elle est de 7,6 % aux États-Unis.

La semaine dernière, Statistique Canada révélait que les Canadiens avaient un taux d’endettement de 167,8 % par rapport à leur revenu disponible.

C’est donc dire que, pour chaque dollar de revenu disponible, un ménage doit 1,68 $.

Banque des règlements internationaux – Bank For International Settlements (BIS)

Cet organisme a été créé en 1930. La BIS est la propriété de 60 banques centrales qui, ensemble, représentent près de 95 % du produit intérieur brut de la planète. Le siège social est à Bâle, en Suisse. La BIS a aussi deux bureaux régionaux, l’un à Hong Kong et l’autre à Mexico.

RCI, CP