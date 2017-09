La ferme et son État, un documentaire de Marc Séguin

Le documentaire « La ferme et son État » du cinéaste, auteur et artiste multidisciplinaire Marc Séguin se veut un portrait actuel, un constat d’aujourd’hui des forces vives et des aberrations en agriculture au Québec.

Pendant près de 18 mois, le réalisateur a rencontré de jeunes agriculteurs, femmes et hommes, qui rêvent de faire une agriculture responsable, innovatrice et écologique, dans un système où ils ont peine à exister, alors que la réalité change sous nos yeux.

La ferme et son État témoigne de cette nouvelle identité et d’une politique agricole qui tiendra compte de la réalité.

K-Films

K-Films Amérique est un distributeur indépendant et libre, c’est-à-dire qu’il ne distribue pas de produits en provenance de distributeurs américains. Il décide des films qu’il achète dans les festivals ou qu’il développe au Québec en complicité avec les producteurs et réalisateurs québécois, des plans de mise en marché, des dates de lancement en salle et d’édition en DVD.

Marc Séguin a pris quelques minutes sous le préau près de sa maison pour parler de son film au micro de Raymond Desmarteau.

La ferme et son État est en salle à compter du 29 septembre.