Un comité des Communes amorce ses travaux sur l’islamophobie

La seconde étape du débat sur la lutte contre l’islamophobie au Canada s’amorcera cette semaine aux Communes, le parlement canadien.

Lundi, le comité permanent du patrimoine canadien lancera ses travaux sur le racisme systémique et la discrimination religieuse au Canada, qui survient après une motion contre l’islamophobie adoptée le printemps dernier.

Affrontements politiques

On se rappellera que le débat entourant la motion avait provoqué des affrontements entre la gauche et la droite au parlement et ailleurs au pays.

La députée libérale Iqra Khalid de Mississauga-Erin Mills, en Ontario, avait déposé la motion. Elle a d’ailleurs reçu des milliers de messages haineux et même des menaces de mort.

La députée Hedy Fry de Vancouver centre, en Colombie-Britannique, qui préside le comité, a par contre insisté sur le fait que tous les partis ont collaboré pour dresser la liste des témoins et que les membres du comité sont prêts à écouter et à apprendre.

Les origines de M-103

La motion déposée par Mme Khalid, connue sous le nom de M-103, tire son origine d’une pétition ayant circulé à l’été 2016 qui demandait à la Chambre des communes de se joindre aux signataires en reconnaissant que « les individus extrémistes ne représentent pas la religion de l’islam, et en condamnant toutes les formes d’islamophobie ».

Plus de 70 000 personnes avaient signé la pétition.

RCI, PC