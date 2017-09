Le Savon de l’Espoir de la ferme de Babouchka

« À mon avis, Leucan c’est la percée du soleil au travers des nuages gris, et parfois même de l’orage. Leucan, c’est le symbole d’une oreille attentive, d’une présence réconfortante, d’un soutien absolument essentiel alors que les émotions fortes habitent les papas, les mamans, les frères, les soeurs, ainsi que tous les proches des enfants atteints de cancer. Je ne pourrais m’imaginer que les familles québécoises aient à traverser cette très difficile épreuve sans être appuyées et soutenues par cet organisme tout à fait essentiel. » Louise, maman membre de Leucan

Un beau jour, vous recevez un diagnostic de cancer pour l’un de vos enfants. Imaginez le choc au sein de votre famille, immédiate comme éloignée.

Commence alors un périple ardu, pour l’enfant et pour vous, de traitement en traitement, de suivi en rechute, d’espoir et de déchirure.

Chez Leucan, on accompagne les familles à toutes les étapes de leur cheminement par des services distinctifs et adaptés.

Najoua

Elle était une belle jeune femme d’une vingtaine d’années qui rêvait de devenir enseignante.

À 19 ans, elle reçoit un diagnostic implacable, un rhabdomyosarcome. Quels mois plus tard, dans le souffle d’un « je t’aime », la belle libellule quitte ce monde.

Une page d’histoire de Najoua

Quelques années plus tôt, avec Svetlana

Tchernobyl est un mot qui terrorise encore aujourd’hui. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl est un accident nucléaire majeur qui a commencé le 26 avril 1986 dans la centrale Lénine, située à l’époque en République socialiste soviétique d’Ukraine en URSS.

Et Tchernobyl est à la frontière nord de l’Ukraine, tout juste au sud du Bélarus (Biélorussie).

C’est ici que Bibiane Martin, mère de Najoua, entre dans notre histoire. En conseil de famille, elle, son mari et ses trois enfants dont Najoua, décident d’accueillir un enfant du Bélarus durant l’été, histoire de se refaire une santé au grand air de la ferme familiale en Outaouais dans l’Ouest du Québec.

La petite Svetlana aura passé cinq étés dans les champs et les foins, au milieu des chèvres à se remplir les poumons de grand air.

En russe, Babouchka (бабушка) veut dire grand-maman. Aujourd’hui, Bibiane Martin poursuit le souffle d’espoir de sa fille et celui de sa vnuchka (внучка), sa petite-fille Svetlana en confectionnant le savon de l’espoir.

Ce sont des savons artisanaux pour le corps, le visage, les cheveux et l’âme faits à partir de 33% de lait de chèvre frais et bio, 33% d’huile d’olive et plus encore.

Dans son atelier de fabrication, elle confectionne des centaines de savons de 150 gr chacun, sans teinture ajoutée, à base de lait de chèvre biologique, d’huile d’olive et de beurre de noix de coco.

Ses savons offrent entre autres des arômes de lavande, d’agrumes ou de sauge.

Et Leucan?

Les besoins financiers des familles dont un enfant est atteint de cancer sont nombreux.

Plusieurs frais supplémentaires s’ajoutent aux dépenses normales notamment :

Les frais de déplacement, frais d’hébergement et de restauration lors des traitements et suivis médicaux;

Les frais de gardiennage pour la fratrie lors des nombreux déplacements pour les traitements;

Les pertes de revenu dues au besoin d’un des parents d’arrêter de travailler afin d’accompagner l’enfant.

En 2015-2016, 760 817 $ ont été remis aux familles de Leucan afin de leur permettre de concentrer leurs énergies sur ce qui compte vraiment : le rétablissement de leur enfant.

10% du produit des ventes de savons de l’espoir sont remis à Leucan.

Bibiane Martin, parle de Najoua, de Svetlana, des Savons de l’Espoir et de répit pour les familles vivant avec le cancer d’un enfant au micro de Raymond Desmarteau.

Pour joindre Bibiane Martin : bibiane16martin@hotmail.com

Un peu plus: Tchernobyl, 30 ans après.