Tensions en Catalogne: Justin Trudeau refuse de critiquer Madrid

Le premier ministre Justin Trudeau respecte le droit d’autodétermination des peuples, mais refuse de jeter la pierre à Madrid qui fait tout pour empêcher les Catalans de l’exercer.

Lors d’un point de presse dans la capitale canadienne, le premier ministre Trudeau rappelant sa propre expérience des référendums passés – 1980 et 1995 – a déclaré qu’un pays ne devrait pas se mêler des affaires d’un autre pays.

« J’ai vécu plusieurs batailles référendaires en tant que fier Québécois, et une des choses auxquelles on s’attendait, c’est que d’autres pays ne se mêlent pas de nos processus internes. Je n’aurai aucun commentaire sur la situation en Espagne et sur les processus internes du pays.» Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Importance du droit à l’autodétermination des peuples

D’un même souffle, Justin Trudeau a aussi mentionné qu’il était convaincu de l’importance du droit des peuples à l’autodétermination.

« C’est certainement quelque chose qu’on est en train de respecter et qu’on a toujours respecté par rapport à la situation ici au Canada. » Justin Trudeau, premier ministre du Canada

L’Espagne et la Catalogne – Madrid et Barcelone

Rappelant la constitution espagnole qui affirme l’indivisibilité du pays, le gouvernement central de Madrid fait tout pour bloquer la tenue du référendum sur l’indépendance que prévoit organiser le gouvernement catalan de Barcelone le 1er octobre prochain.

La consultation populaire sur l’indépendance de la Catalogne, une région autonome de l’Espagne, a été interdite par la Cour constitutionnelle espagnole, qui juge une telle démarche illégale.

Affiches et prospectus saisis, maires intimés

Au cours des derniers jours, les policiers ont confisqué des affiches et des prospectus faisant la promotion du référendum.

De plus, la justice a menacé de sanctions pénales les maires qui y participeraient.

Écosse et Québec

À Édimbourg, le gouvernement écossais – dirigé par les indépendantistes – a invité Madrid à s’inspirer de l’Accord d’Édimbourg (Agreement between the United Kingdom Government and the Scottish Government on a referendum on independence for Scotland), qui a ouvert la voie à la tenue du référendum écossais sur l’indépendance de 2014.

« Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes et de choisir la forme de gouvernement qui correspond le mieux à leurs besoins. Il s’agit là d’un principe enchâssé dans la Charte des Nations unies.» Fiona Hyslop, secrétaire aux Affaires étrangères

De retour à Ottawa, le Bloc québécois a demandé lundi au gouvernement de Justin Trudeau de dénoncer « le régime de terreur du gouvernement espagnol ».

La formation a tenté mardi de déposer en Chambre une motion stipulant « que la Chambre des communes demande que soient respectés le droit de vote et la démocratie de la Catalogne ».

Le dépôt de cette motion lui a cependant été refusé.

Pour en savoir plus :

Les dates clé dans l’histoire de la Catalogne

Le Monde : pourquoi la Catalogne veut-elle son indépendance?

RCI, PC