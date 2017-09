Est-ce que la défunte Bricklin SV-1 pourrait être un attrait touristique au Nouveau-Brunswick?

Pour certains, la Bricklin SV-1 a été un fiasco politique et financier. Pour d’autres, une véritable légende. Il n’en demeure pas moins que la Bricklin est toujours bien ancrée dans l’imaginaire des Canadiens.

Après s’être bâti une renommée dans le domaine automobile en tant qu’importateur de la marque Subaru en Amérique du Nord, le jeune homme d’affaires américain Malcom Bricklin caresse un rêve : créer une voiture sport ultra-sécuritaire, munie de portes-papillon, qui porterait son nom.

Richard Hatfield, alors premier ministre de la province du Nouveau-Brunswick, est séduit par le projet qu’il perçoit comme une occasion de diversifier l’économie la province.

Des problèmes de liquidités et de fiabilité de la voiture viendront toutefois mettre fin à l’aventure en 1975, moins de deux ans après le début de la production.

Aujourd’hui, plus de 40 ans après la fin de l’aventure

Selon la professeure et auteure Lee Jolliffe, la Bricklin fait partie de l’histoire du Nouveau-Brunswick et comme la province en possède encore quelques-unes, pourquoi ne pas les montrer?

Coauteure du livre Automobile Heritage and Tourism (Trad. : l’héritage automobile et le tourisme), Lee Jolliffe, qui enseigne à l’Université du Nouveau-Brunswick à Saint-Jean est convaincue que cette aventure de la province dans le monde de la construction automobile a un fort pouvoir d’attraction touristique.

De plus, elle est persuadée que les Néo-Brunswickois ne souffrent plus du syndrome de l’échec.

Cela dit, madame Jollifee n’a pas encore propose le projet ni aux autorités de la ville de Saint-Jean ni au parlement de Fredericton.

« I think there is potential. We can tell the story in a way nobody else can tell it. »

(Trad.: Je crois au potentiel de ce projet. Il n’y a que nous pour bien raconter cette histoire.)

Lee Jolliffe