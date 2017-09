Montréal sera l’hôte annuel d’une Série mondiale de plongeon FINA jusqu’en 2021

En avril prochain, le Centre sportif du Parc olympique recevra la Série mondiale de la FINA. Un événement qui se répétera jusqu’en 2021.

De quoi réjouir la plongeuse canadienne Jennifer Abel :

« Montréal, c’est ma ville natale. J’étais super heureuse d’apprendre la venue de la Série mondiale ici. Monsieur et Madame Tout-le-monde pourront voir l’élite mondiale et constater à quel point les Canadiennes ne sont pas si loin des Chinoises. C’est un rêve qui se réalise. »

Auparavant, l’étape canadienne était présentée à Windsor en Ontario, une séquence qui s’est échelonnée de 2014 à 2017.

Cette épreuve de la FINA regroupe des athlètes classés parmi les huit meilleurs aux Jeux olympiques, aux Championnats du monde ou à la Coupe du monde.

Penny Joyce, directrice principale des opérations de Plongeon Canada :

«Montréal est le coeur et l’âme du plongeon canadien et nous avons hâte de voir nos meilleurs athlètes, tels que Jennifer Abel et Meaghan Benfeito, affronter des champions olympiques et champion du monde à la maison.»