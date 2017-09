Découvrir le Canada : RCI vous propose un voyage virtuel à travers le pays

Saviez-vous que le Canada possède le plus grand réseau routier de la planète? Qu’il est l’un des plus grands pays maritimes du monde et qu’on y retrouve plus de 3 millions de lacs?

Pour en savoir plus sur le Canada et y faire un voyage virtuel passionnant, ne manquez pas de visiter notre section Découvrir le Canada. En plus d’en apprendre plus sur la population, les langues et la géographie de chacune de ses 10 provinces et chacun de ses 3 territoires, vous pourrez tester vos connaissances avec notre jeu-questionnaire et le parcourir virtuellement d’est en ouest par voie terrestre, aérienne ou maritime.