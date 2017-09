Discours à l’Assemblée générale des Nations unies : les autochtones au cœur du discours de Justin Trudeau

L’allocution que prononcera jeudi le premier ministre Justin Trudeau devant l’Assemblée générale des Nations unies portera sur le sort qui a été réservé aux Autochtones canadiens au cours des décennies et sur ce qui doit encore être fait pour réparer les torts qu’ils ont subis.

Pensionnats autochtones

Selon certaines sources à New York, le premier ministre parlera des injustices comme les pensionnats autochtones et de l’intention de son gouvernement de s’y attaquer, notamment par la création d’une division du ministère Affaires autochtones et du Nord Canada.

Le 28 août dernier, le premier ministre annonçait que Carolyn Bennett, ministre des Affaires autochtones et du Nord, devenait ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et que Jane Philpott, ministre de la Santé, devenait ministre des Services aux Autochtones.

Il aura fallu 20 ans au gouvernement canadien pour procéder de la sorte après qu’une commission l’eut proposé

Dans son discours, Justin Trudeau parlera vraisemblablement du passé du Canada en décrivant « des siècles d’injustices infligées aux Autochtones canadiens ».

De plus, le discours portera aussi sur l’avenir et ne se contentera pas de simplement réexaminer le difficile passé de la relation canadienne avec les Premières Nations.

M. Trudeau cherchera par ces propos à faire la preuve, ou du moins à montrer que le Canada n’a pas peur des défis, et qu’il adoptera cette même attitude en politique étrangère.

Rappelons que le Canada fait campagne pour obtenir un siège au sein du Conseil de sécurité des Nations unies en 2021.

Dans ce contexte, le discours de Justin Trudeau devant l’Assemblée générale sera écouté avec attention par les représentants de certains pays membres.

Toujours pas de détail sur une mission de paix

Dans les milieux diplomatiques, un autre enjeu attire l’attention : celui des missions de maintien de la paix.

Dès le début de son mandat, le premier ministre Trudeau a réitéré l’importance que son gouvernement accordait à une participation du Canada à de telles missions.

Pour en savoir plus :

Campagne du Canada aux Nations unies : combien et pourquoi? Dossier de Louis Blouin

Le Conseil de sécurité dans la mire de Trudeau, (Alexandre Panetta, Presse canadienne)

RCI, PC