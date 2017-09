King Abid « le roi esclave » inspiré par le Reggae Dancehall

Tout jeune, Heythem Tlili alias King Abid faisait déjà résonner son amour de la musique reggae par la fenêtre de sa chambre de la résidence familiale en Tunisie et personne du quartier ne s’en plaignait.

Une passion qu’il a continué à développer jusqu’à son arrivée dans la ville de Québec où il vit depuis 2002.

Son dernier vidéoclip « Ba9 Ba9 Chicha » qui veut dire « Barbotte la chicha » dénonce les problèmes médicaux et sociaux, qui selon lui, sont associés à cette pratique très répandue dans le monde arabe.

King Abid réussit à vivre de son goût pour la musique en étant aussi MC, percussionniste et DJ.

Maryse Jobin a d’abord demandé à King Abid de partager sa passion pour la musique reggae issue de la Jamaïque et du grand Bob Marley.

King Abid offre un DJ set avec Pierre Kwenders le vendredi 22 septembre à la salle de spectacle Le Cercle à Québec.

Heythem Tlili alias King Abid. © Stéphane Bourgeois

King Abid – Ba9ba9 Chicha

« My woman is gone » de l’album Kaya de Bob Marley est la chanson préférée de King Abid.

Nouvelle webradio: le bon reggae selon King Abid (Ici Musique)