Lancement du concours « Les voies du succès » du Gala de l’Excellence 2017 du Congrès maghrébin au Québec

Depuis bientôt 10 ans, le Congrès maghrébin au Québec apporte sa contribution au débat public québécois et canadien en lien avec les préoccupations de cette communauté et avec le vivre ensemble.

Le but au cœur des actions du CMQ est d’essayer de démystifier les préjugés qui nuisent à sa communauté et qui contribuent à un ensemble de problèmes. Ces derniers freinent l’intégration de ces nouveaux Québécois qui ont fait le choix de venir vivre ici.

Gala 2017 – Les voies du succès

Le CMQ annonce l’ouverture des candidatures au concours « Les voies du succès », un concours qui culminera par le dévoilement des lauréats le 21 octobre dans un gala à l’hôtel Hyatt Regency de Montréal.

Neuf prix seront remis, du professionnel émérite à l’entrepreneur à succès, de l’administrateur de l’année à la femme leader, du jeune espoir brillant à l’universitaire, et du Maghrébin de cœur au monde des arts et de la culture, ce sera une soirée en kaléidoscope de couleurs et de saveurs maghrébines québécoises.

Mariama Zhouri est présidente du CMQ. Elle nous parle du gala 2017 des « voies du succès. »