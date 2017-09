Les échanges commerciaux entre le Canada et l’Europe désormais plus libres

C’est aujourd’hui que l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Europe commence à s’appliquer.

Ainsi de nombreux tarifs douaniers tombent entre les deux zones d’échange.

Une entrée en vigueur que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a tenu à souligner alors qu’il est de passage à New York cette semaine pour participer à l’Assemblée générale des Nations unies :

« C’est l’entente commerciale la plus progressiste dans le monde. »

L’industrie de l’automobile et le secteur agroalimentaire comme le lait et le bœuf sont parmi les secteurs les plus touchés par cet accord dont l’acronyme est AECG.

Si la majorité de l’entente est déjà appliquée depuis ce matin, certaines étapes restent à franchir avant qu’elle ne soit complète : comme son approbation par différents parlements européens et certaines législatures régionales.

Durant la période provisoire d’application de l’AECG, certains aspects ne sont pas encore appliqués.

Des fromages québécois et européens © Radio-Canada/Daniel Thibeault

Des craintes au Canada

Cet accord qui permet, par exemple, l’importation de 16 000 tonnes de fromages en provenance de l’Europe sème l’inquiétude dans les filières laitières et fromagères canadiennes.

Pour aider les producteurs d’ici à faire face à cette concurrence accrue, le gouvernement canadien a annoncé en août un investissement de 350 millions de dollars pour la modernisation des installations.

RCI avec Radio-Canada Économie (selon un texte de Raphaël Bouvier-Auclair)

