Parlons environnement! Des reportages de RCI

Vous êtes intéressés par les questions concernant l’environnement et les changements climatiques? Vous voulez mieux connaître les initiatives canadiennes pour protéger les cours d’eau, la faune et la flore? Lisez nos nombreux reportages sur le sujet!

Par

Le couvert de glace dans l’océan Arctique cet été est tombé à un des plus bas niveaux cette année. C’est ce qu’on peut lire dans le plus récent rapport du National Snow and Ice Data Center (NSIDC) (Trad. : Centre national de données des couverts de neige et de glace), un organisme américain d’analyse et de distribution d’informations scientifiques… en savoir plus

Par

Le documentaire « La ferme et son État » du cinéaste, auteur et artiste multidisciplinaire Marc Séguin se veut un portrait actuel, un constat d’aujourd’hui des forces vives et des aberrations en agriculture au Québec. Pendant près de 18 mois, le réalisateur a rencontré de jeunes agriculteurs, femmes et hommes, qui rêvent de faire une agriculture responsable, innovatrice et écologique, dans un système où ils ont peine à exister, alors que la réalité change sous nos yeux… en savoir plus

Par

Les populations de la moitié des 903 espèces canadiennes d’oiseaux, de poissons, de mammifères, de reptiles et d’amphibiens se sont effondrées au cours des 40 dernières années, prévient une nouvelle étude. Ces espèces ont perdu 83 % de leurs individus entre 1970 et 2014, selon le rapport dévoilé jeudi par le Fonds mondial pour la nature (WWF)… en savoir plus

Par

Les agriculteurs multiplient les démarches pour contrecarrer le gouvernement québécois qui souhaite réduire très fortement l’utilisation d’une famille de pesticides controversés qui sont réputés être des tueurs d’abeilles… en savoir plus

Par

La météo, en raison des ouragans, occupe l’esprit de plusieurs depuis deux semaines. Voici une bonne question sur la météo canadienne; elle nous vient d’un auditeur de Radio Canada international qui habite le Bénin, un tout petit pays de l’Afrique de l’Ouest… en savoir plus

Par

Irma, ouragan de catégorie 5, continue de faire des ravages dans les Caraïbes alors qu’elle se dirige vers l’état de la Floride aux États-Unis. On le décrit comme l’un des pires ouragans de l’histoire à frapper des zones habitées. Mais comment Irma s’est-elle formée et quels sont les facteurs qui influencent sa force et sa direction?... en savoir plus

Par

La 46e session du GIEC se tient en ce moment à Montréal et on apprenait que les États-Unis ne financeraient plus les efforts menés par ce groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat pour colliger la recherche dans ce domaine… en savoir plus

Par

© WWF

Pendant trois mois, WWF-Canada (Fonds mondial pour la nature) fera une exposition à la bibliothèque éphémère du parc Rutherford. C’est sa contribution à l’animation du Chapitre d’été, la bibliothèque temporaire créée par La Pépinière dans le parc Rutherford, halte de la promenade Fleuve-Montagne où la culture rencontre la biodiversité… en savoir plus

Par

© Ministère de l’Environnement de la Nouvelle-Écosse

La députée fédérale néo-démocrate Sheila Malcolmson (Nanaimo- Laydismith, Colombie-Britannique) demande au gouvernement canadien d’accélérer le processus depuis la promesse faite en mai dernier par le ministre des Transports Marc Garneau de s’attaquer au problème des navires abandonnés sur la côte canadienne… en savoir plus

Par

© Wikipédia

Le Canada s’est toujours positionné parmi les nations qui ont à cœur la lutte contre les changements climatiques et la préservation de la planète. À l’heure du bilan, le pays se retrouve-t-il parmi ceux qui parlent le plus, mais qui en font moins?… en savoir plus

Par

© Kathryn Morse/Nature Conservancy of Canada

Deux familles néo-brunswickoises ont fait don de 129 hectares de terre qui leur appartenaient sur l’île Grand Manan à l’organisme Conservation de la nature Canada.… en savoir plus

Par

© Objectif Nord – Télé-Québec

Depuis de nombreuses années, les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec s’affrontent en cour au sujet des redevances payées à Saint-Jean par Québec sur l’électricité produite à Churchill Falls. Cette fois, dans un tout autre dossier, ces gouvernements provinciaux souhaitent s’allier pour mettre en valeur la fosse du Labrador et prolonger la route 138 sur la basse Côte-Nord… en savoir plus

Par

Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, les enjeux reliés à l’implantation d’éoliennes dans l’habitat floristique protégé de la Dune-du-Nord aux Îles-de-la-Madeleine ont fait l’objet d’une vaste consultation auprès de la population. À l’issue de cette consultation, un rapport met en exergue un double constat… en savoir plus

Par

© La Presse canadienne/Darryl Dyck

Des centaines de feux de forêt brûlent toujours au centre de la Colombie-Britannique, une région particulièrement propice à ce genre d’événements. L’été y est chaud et sec, ce qui augmente grandement la probabilité d’une telle catastrophe. Il existe pourtant des façons d’évaluer les risques que courent certaines communautés au pays, selon Marc-André Parisien, chercheur en sciences des feux en Alberta… en savoir plus

Par

L’une des régions côtières canadiennes les plus menacées est celle de l’est du Québec, tout le long de l’estuaire du grand fleuve Saint-Laurent. C’est dans ce secteur, au bout de la péninsule de Gaspé que se soulève de l’eau le profil troué du fameux Rocher Percé… en savoir plus

Par

Michel Labrecque et Julie Ouimet du village de 3000 habitants de Saint-Christophe-d’Arthabaska, au centre du Québec, sont au coeur d’une mission scientifique internationale qui tente de sauver l’île de Clipperton qui suffoque sous les détritus… en savoir plus

Par

© Sebastian Widmann/Getty Images

C’est peut-être en raison de l’accès facile à l’eau douce que les Canadiens sont peu soucieux de l’eau quand on leur demande combien cette ressource est vitale à leur vie de tous les jours. En effet, selon une enquête réalisée par FluksAqua, une plateforme mondiale d’échange en ligne conçue par et pour des experts de l’eau, une majorité écrasante de 93,6 % de Canadiens pense que l’argent des contribuables devrait servir à répondre à des besoins autres que l’eau…. en savoir plus

Par

Depuis un peu moins d’une semaine, le premier ministre canadien Justin Trudeau prend discrètement contact avec les alliés du Canada en Europe et en Asie pour aller de l’avant avec la lutte contre les changements climatiques, malgré la décision du président américain de retirer son pays de l’Accord de Paris.… en savoir plus

Par

© IS / roclwyr

Qu’il s’agisse des baleines, des dauphins ou des poisons, tout ce qui vit dans les océans souffre de plus en plus de la pollution sonore générée par l’activité humaine en mer.

Et, triste constat, la situation empire, en cette Journée mondiale de l’océan… en savoir plus

Par

© Dialogues pour un Canada vert

Un regroupement de 70 scientifiques canadiens ont publié un rapport qui évoque des pistes de solutions pour accélérer la transition au pays vers des énergies propres comme le solaire, l’éolien et l’hydroélectricité. Ce rapport intitulé Rebâtir le système énergétique canadien, vers un avenir sobre en carbone propose des cibles de réduction des émissions de carbone à moyen et à long terme… en savoir plus

Par

Construction d’un pipeline © AFP / Getty Images

L’organisme environnemental Greenpeace a demandé à l’organisme de réglementation des valeurs mobilières de la province de l’Alberta de mettre fin au premier appel public à l’épargne (PAPE) de Kinder Morgan jusqu’à ce que la société ait divulgué des risques liés au climat aux investisseurs potentiels…. en savoir plus

Par

© PC / Fred Chartrand/CP

La 37e conférence annuelle de l’Association internationale pour l’évaluation d’Impacts (IAIA) a lieu à Montréal depuis mardi. Jusqu’au 7 avril, quelque 1100 délégués en provenance de 80 pays s’interrogeront sur la « Contribution de l’évaluation environnementale aux efforts mondiaux en matière de lutte contre le changement climatique »… en savoir plus

Par

© Reuters / Andy Clark

Une majorité de parcs nationaux et d’aires protégées au Canada seront rendus méconnaissables d’ici 100 ans en raison des changements climatiques, conclut une étude fédérale du Service canadien des forêts…. en savoir plus