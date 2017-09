Premières Nations de Colombie-Britannique : 14 traités pourraient être signés d’ici deux ans

C’est en Colombie-Britannique que l’on retrouve la plus grande diversité de cultures autochtones au Canada.

Avec 203 Premières Nations – près du tiers de toutes les Premières Nations du Canada – les cultures, l’histoire et les traditions sont riches et diverses.

Sept des onze familles linguistiques parlées uniquement au Canada sont en Colombie-Britannique. On y retrouve plus de 60 % des langues autochtones du Canada.

Les traités historiques signés après la Confédération

Entre 1871 et 1921, la Couronne a signé avec diverses Premières Nations des traités qui permettaient au gouvernement du Canada de se livrer activement à l’agriculture, à la colonisation et à l’exploitation des ressources dans l’Ouest canadien et dans le Nord. Parce que ces traités portent les numéros 1 à 11, ils sont souvent désignés comme étant les traités numérotés. Ces traités couvrent le Nord de l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et certaines régions du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et de la Colombie-Britannique.

En vertu de ces traités, les Premières Nations qui occupaient ces territoires devaient céder de vastes étendues de terrain à la Couronne. En échange, les traités leur accordaient des terres de réserve et d’autres biens ou avantages tels que de l’équipement agricole, des animaux, des annuités, des munitions, des vêtements et certains droits de chasse et de pêche. La Couronne a également fait certaines promesses relativement au maintien des écoles dans les réserves, aux fournitures scolaires destinées aux enseignants ou à la prestation d’aide aux études pour les Premières Nations signataires de traités.

Affaires autochtones et du Nord Canada