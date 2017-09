Faut-il installer iOS 11?

Les détenteurs des iPhone et iPad reçoivent des rappels insistants pour mettre à niveau le système d’exploitation iOS. Quelles sont les importantes nouveautés d’iOS 11, et faut-il l’installer?

Voici une sélection des nouveautés marquantes qu’iOS 11 apporte aux utilisateurs des iPhone et iPad:

Le centre de contrôle redessiné et personnalisable

Le centre de contrôle a été reconfiguré avec des ajouts de raccourcis vers de nouvelles fonctionnalités, dont notamment « Ne pas déranger » (voir plus bas).

Le centre de contrôle est désormais personnalisable, et l’usager via les commandes Réglages/Centre de contrôle/Personnaliser peut ajouter ou retirer des options selon ses besoins.

Ne pas déranger, je conduis !

La nouvelle fonctionnalité (voir écran) « Ne pas déranger, je conduis » est une solution proposée par Apple pour combattre le fléau des accidents causés par la distraction au volant. Une fois activée, cette fonctionnalité bloque les notifications et messages textes et informe les expéditeurs que le destinataire est au volant et qu’il ne peut pas leur répondre pour l’instant. L’utilisateur peut avoir connaissance de ces messages ultérieurement en désactivant « Ne pas déranger, je conduis ».

Une réalité augmentée peaufinée

Grâce à la technologie ARKit qui enrichit des environnements réels par des informations additionnelles et des échanges interactifs, des applications comme MeasureKit permettent de prendre notamment les mesures des pièces et de visualiser les meubles ou les objets qu’on veut y mettre.

Faire des animations à partir des images

Les nouvelles options boucle vidéo, pose longue et rebond permettent aux utilisateurs de faire des reprises d’une image, de créer un effet de traînée et de rééditer d’une façon animée une séquence de photos.

Notons que les admirateurs des emojis seront ravis par l’ajout de plusieurs nouvelles créations.

Prendre des notes et scanner un document plus convivial

La fonction Note s’est enrichie et se rapproche d’une application de traitement de texte professionnelle : la nouvelle option « Scanner » numérise les documents et facilite leur partage. Des chiffriers peuvent être maintenant créés par la fonction Note.

Faut-il installer iOS 11?

La mise à jour d’un système d’exploitation est généralement recommandable, car elle est censée apporter des améliorations à la sécurité des appareils sur lesquelles elle est installée.

Recommandable pour

Les détenteurs des iPhone 5s,iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6 plus, iPhone 7, iPhone7 plus

Recommandable sous réserve pour

iOS 11 apporte des améliorations significatives à la fonctionnalité Note qui le rapproche d’un ordinateur personnel. Les nouveautés apportées par iOS11 ne sont pas intuitives pour l’utilisateur moyen. L’installation d’iOS11 sur les dernières générations des iPad se fait sans heurts. Cette installation sur iPad Air et iPad mini 2, par contre, ralentit leur fonctionnement.

Attendre pour les détenteurs des iPhone fabriqués avant 2014

Pour les iPhone 5 et ceux qui sont fabriqués avant 2014, il vaut mieux attendre les ajustements apportés par Apple sur les usuelles incompatibilités avec les anciens iPhone.

Zoubeir Jazi