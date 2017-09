Prix du rapatriement culturel pour un musée américain et un gouvernement inuit canadien

Le réputé musée Field de Chicago (Chicago’s Field Museum) a « réparé une erreur historique » selon les dires de madame Helen Robbins du département d’anthropologie du musée et responsable du dossier des rapatriements.

Le musée américain et le gouvernement Nunatsiavut des Inuits du Labrador ont reçu conjointement le prix du rapatriement culturel pour une opération conjointe de retour au Labrador des dépouilles qui avaient été exhumées en 1927 puis emportées pour analyses scientifiques.

Le prix en question a été remis par l’organisation Inuit Tapiriit Kanatami (ITK).

Le président d’Inuit Tapiriit Kanatami, Nathan Obed, s’est réjoui de cette collaboration entre le musée américain et le gouvernement régional inuit au Labrador.

« The work to right this historical wrong was driven by the relentless efforts of the Nunatsiavut Government, and this prize recognizes the partnership and cooperation that are required to bring about reconciliation. Cultural repatriation is fundamentally about respect and moral standards. »

(Trad.: Tout ce travail pour corriger cette erreur historique a été mené par le gouvernement du Nunatsiavut. Le prix remis aujourd’hui veut souligner le partenariat et la coopération, deux éléments essentiels de toute réconciliation. Fondamentalement, le rapatriement culturel est affaire de respects et de morale.)

Natan Obed, président du ITK.