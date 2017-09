Aide réclamée des gouvernements pour les médias francophones de l’Ontario

Hier, l’AFO (Assemblée de la francophonie de l’Ontario) a publié un livre blanc qui fait le constat que les journaux, les magazines, la radio, et la télé francophones doivent s’ajuster à la réalité de l’information en ligne.

L’AFO incite donc les gouvernements fédéral et provincial à supporter financièrement les médias francophones ontariens face à une diminution importante de leurs revenus publicitaires.

Entre 2007 et 2015, selon des chiffres du Commissariat aux langues officielles, l’AFO indique que les revenus engendrés par des publicités fédérales dans les journaux francophones de la province avaient chuté de 80 %. Une tendance observée chez d’autres clients qui se tournent de plus en plus vers la publicité numérique.

On pointe du doigt « l’instabilité financière » à Radio-Canada. On constate aussi que les radios communautaires francophones ne reçoivent pas de soutien financier à travers un programme provincial.

Le drapeau franco-ontarien en arrière-plan sur le site Web de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario. © AFO

Quelques recommandations contenues dans le livre blanc de l’AFO :

· Réserver 5 % du budget de placement publicitaire du gouvernement provincial et de ses agences aux médias francophones de l’Ontario

· Consacrer 5 % du budget de placement publicitaire du fédéral aux médias francophones de l’Ontario si la campagne ne vise que la province

· Attribuer à TFO un financement provincial pour des projets multiplateformes par et pour la communauté franco-ontarienne et des subventions consacrées exclusivement à la promotion

· Consacrer 15 % du budget de Radio-Canada aux stations régionales francophones à l’extérieur du Québec

RCI avec Radio-Canada Toronto (selon un texte de Pascale Bréniel)

