La douleur repensée : « Ce n’est pas parce qu’on a mal qu’on doit nécessairement souffrir » – Dr Gaétan Brouillard

Selon des sagesses populaires, la douleur ferait partie de la vie de l’être vivant au même titre que l’air qu’il respire.

La douleur, qu’elle soit physique, physiologique, morale ou même psychosomatique, s’insinue sournoisement dans nos vies et chamboule le quotidien.

Et quand elle devient chronique… vous en connaissez quelques pages n’est-ce pas?

Vient de paraître aux Éditions de l’Homme La douleur repensée : ce n’est pas parce qu’on a mal qu’on doit nécessairement souffrir du Dr Gaétan Brouillard

Le but de cet ouvrage est de remonter jusqu’aux racines de la douleur, sous toutes ses formes, pour mieux la comprendre et ainsi mieux la traiter et la soulager.

Ici, le Dr Brouillard livre des explications éclairantes sur les causes physiques et psychologiques de la douleur. Surtout, il présente un éventail d’avenues possibles pour s’en libérer, des plus récentes percées médicales aux approches complémentaires, sans oublier les solutions naturelles, applicables à la maison.

Avoir moins mal, c’est possible; Raymond Desmarteau discute douleur et accalmie avec le Dr Gaétan Brouillard.

