Racisme au Québec : le coût de l’enquête bondit en raison de son succès

La consultation québécoise sur la discrimination systémique et le racisme lancé en juillet dernier par le gouvernement québécois et réalisé par la Commission des droits de la personne pourrait finalement coûter deux fois plus cher que prévu.

La ministre de l’Immigration Kathleen Weil confiait mardi que cette consultation est victime de son succès et son budget a bondi de 500 000 $ à 900 000 $ en deux mois seulement.

Quinze groupes devaient, à l’origine, tenir des consultations locales, mais l’engouement autour du projet a fait en sorte que 31 groupes ont finalement été retenus, soutient la ministre. Québec ajoute donc des ressources, entre autres pour épauler la Commission des droits de la personne, qui encadre les consultations régionales, a dit la ministre.

Au moment de l’annonce des travaux de la commission, certains organismes représentants des groupes minoritaires au Québec avaient affirmé que devant l’ampleur du racisme systémique au Québec le gouvernement aurait dû décréter la tenue d’une commission d’enquête.

Débats à l’Assemblée nationale sur les audiences

Des députées péquistes ont ouvert le bal mardi en qualifiant la consultation québécoise sur le racisme systémique de « redondante » et «partisane », voire de tactique libérale pour « engranger des votes ».

« M. Couillard n’a-t-il pas intérêt à continuer de ne pas agir en matière de discrimination et à continuer à diviser les Québécois afin d’engranger les votes, afin de séparer les Québécois en une base électorale potentielle pour lui? », s’est questionnée la députée Agnès Maltais.

Selon le PQ, pas moins de 15 chroniqueurs au Québec sont opposés à la tenue d’une telle consultation.

Le PQ et la Coalition avenir Québec (CAQ) ont déjà demandé l’annulation de la consultation.

Échanges corsés entre le premier ministre et le chef du Parti québécois

Le dirigeant du PQ, Jean-François Lisée, a souligné hier qu’au moins deux groupes engagés, soit le Forum musulman canadien et la Fédération des Canadiens musulmans, ont déjà qualifié le Québec de xénophobe et d’islamophobe.

« C’est comme demander à Marc-Yvan Côté (ex-ministre libéral accusé de complot, corruption, fraude et abus de confiance) de faire une consultation pour savoir s’il y a de la corruption au Parti libéral. Ce n’est pas une bonne idée. Il peut s’exprimer, mais il ne peut pas l’organiser », a lancé M. Lisée.

« Est-ce que le premier ministre ne peut pas se rendre compte que de choisir des organismes qui sont juges et parties, c’est le contraire d’une consultation ouverte et neutre », a-t-il renchéri. De surcroît, a affirmé M. Lisée, le Forum musulman est dirigé par Samer Majzoub, dont l’école privée musulmane de Pierrefonds a été financée par l’émirat du Koweït.

Selon le site de veille de l’islamisme Point de bascule, M. Majzoub est administrateur d’organismes liés au groupe islamiste Les Frères musulmans, a déclaré M. Lisée.

Se levant à son tour, le premier ministre du Québec Philippe Couillard a répondu : « Je ne sais pas si le collègue apprécierait si je mentionnais les noms de toutes les personnes de sa formation politique qui sont actuellement en train de répondre à des accusations ou qui ont, M. le Président, eu à répondre, dans le passé, à des allégations. C’est assez bas comme comportement.

« Sur l’essence même de ce dont nous discutons aujourd’hui […] il ne mentionne que trois groupes sur la multitude qui vont se présenter. Il y aura d’autres opinions qui vont être apportées. Il y aura des experts, il y aura des universitaires également qui vont participer à cette consultation », a-t-il conclu.

RCI avec La Presse canadienne

En complément

Pique-nique pour l’égalité et contre le racisme systémique mardi soir à Montréal – RCI

De la pertinence d’un dialogue sur le racisme systémique au Québec – RCI

Du « racisme systémique » au bureau de Philippe Couillard? – RCI