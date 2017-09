Festival international du film black de Montréal : mieux se connaître pour mieux se comprendre

Au cours des 13 dernières années, le Festival international du film black de Montréal (FIFBM) a réussi à surprendre le public avec une programmation qui ouvre les yeux à des réalités qui occupent de plus en plus d’espace médiatique, mais qui n’ont toujours pas celui qui leur correspondrait si l’on considère le poids démographique des populations noires à travers le monde.

Pour son édition 2017, qui se déroule du 27 septembre au 1er octobre, le Festival offre d’œuvres cinématographiques venant des endroits aussi lointains que l’Afrique du Sud ou aussi stéréotypés que la République Dominicaine, mais qui rendent compte d’histoires et d’expériences universelles. Et c’est celle-là la raison d’être de cet événement : s’unir dans la diversité, déclare Fabienne Colas, fondatrice et directrice générale du FIFBM.

Pour elle, les 72 films venant de 15 pays qui font partie de la programmation de cette année sont une petite fenêtre sur l’histoire et la culture noire dans le monde, puisqu’à son avis mieux se connaître c’est mieux se comprendre. Écoutez l’interview avec Fabienne Colas :

En écoutant l'entrevue, laissez-vous transporter par les images des films du FIFBM

