C’est en France qu’Isabelle Hudon poursuit sa carrière à titre d’ambassadrice du Canada

C’est une dirigeante chevronnée que le premier ministre du Canada vient de nommer ambassadrice en France.

Jusqu’à tout récemment, Isabelle Hudon occupait le poste de chef de la direction de la Financière Sun Life au Québec.

C’est la ministre des Affaires étrangères du Canada, Chystia Freeland, qui en fait l’annonce aujourd’hui par voie de communiqué :

« Le Canada et la France sont de vrais partenaires et de vrais amis… nous partageons une langue commune, une histoire commune, et un ensemble de valeurs communes. »