FIFAM : un festival de cinéma qui célèbre la résilience de l’identité berbère

Tahar Houchi est de passage à Montréal à titre de directeur du 1er Festival international du film amazigh de Montréal.

Un premier opus qui a pour but de faire connaître la culture berbère et sa pérennité au Maghreb et ailleurs dans le monde, et ce, malgré le fait qu’elle est souvent confondue à l’identité arabe.

Cet Algérien d’origine installé à Genève en Suisse a d’abord été journaliste, puis critique de films. Après les événements du 11 septembre, il a créé le FIFOG (Festival international du film oriental de Genève) pour créer des ponts entre les cultures.

Maryse Jobin a voulu savoir quel peut être l’impact du FIFAM pour la communauté d’origine berbère d’ici. Tahar Houchi démêle aussi la signification des mots : berbère, amazigh et tamazight.

Les films présentés lors de la première édition du Festival du film amazigh de Montréal. © Courtoisie

Le FIFAM est présenté à la Cinémathèque québécoise à Montréal le samedi 30 septembre.