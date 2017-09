Beaucoup plus de médecins au pays, mais ils ne sont pas plus disponibles

Les Canadiens, et particulièrement les Québécois, se plaignent régulièrement des difficultés d’accéder aux services des médecins. De toutes nouvelles statistiques montrent pourtant que le Québec compte plus de médecins par tranche de 100 000 habitants que la moyenne canadienne et que leur nombre croît même beaucoup plus vite que la population depuis cinq ans.

Les données du rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé, publiées jeudi, indiquent que le Canada comptait, au 31 décembre 2016, 84 063 médecins. C’est une augmentation substantielle de 2,3 % par rapport à l’année précédente. Au pays, on comptait donc 230 médecins par tranche de 100 000 habitants, alors que le Québec en avait 243.

Le Québec n’est dépassé à ce chapitre que par la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador, qui en avaient respectivement 258 et 248 par tranche de 100 000 habitants.

Dans certaines provinces, il y en a même beaucoup moins qu’au Québec, soit 197 en Saskatchewan, 187 à l’Île-du-Prince-Édouard, 207 au Manitoba et au Yukon, et même 220 en Ontario. Le Nouveau-Brunswick a 229 médecins par tranche de 100 000 habitants.

Les problèmes d’accessibilité demeurent et bien des citoyens s’en plaignent

« Théoriquement, on devrait avoir plus facilement accès aux médecins », estime le président-directeur général du Collège des médecins du Québec, Charles Bernard.

« Je pense qu’il y a un aspect d’organisation du travail. Nous, au Collège des médecins, on essaie de maximiser le travail d’équipe, pour rendre ça plus accessible. Je pense que les ententes [avec les médecins] et l’organisation du travail, qui ne relèvent pas du Collège des médecins, peuvent être un aspect qui serait aussi à améliorer, pas juste le nombre de médecins », a dit le Dr Bernard.

Il prône aussi une revalorisation de la profession de médecin de famille, de façon à y attirer un plus grand nombre de candidats.

Les médecins diplômés à l’étranger sont plus rares au Québec

Des médecins avec des diplômes étrangers accueillis à bras ouverts au Nouveau-Brunswick, mais pas au Québec.

Là où le Québec traîne énormément, c’est en matière de diplômes de médecine obtenus à l’étranger.

Ainsi, 25,9 % des médecins canadiens ont reçu leur doctorat en médecine à l’étranger, soit 29,3 % pour les médecins de famille et 22,4 % pour les spécialistes.

Les provinces qui affichaient les taux les plus élevés étaient la Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador et l’Alberta, soit respectivement 52,5, 36,6 et 34,2 %.

Et les provinces qui affichaient les taux les moins élevés étaient l’Île-du-Prince-Édouard et le Québec, soit respectivement 16,9 et 9,7 %.

RCI avec La Presse canadienne

