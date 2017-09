Les Flames de Calgary et Gary Bettman sautent dans la mêlée des élections municipales

Lorsque des franchises sportives veulent financer de nouvelles installations, elles négocient avec les pouvoirs publics.

À Calgary en Alberta, l’équipe de hockey de la LNH des Flames de Calgary s’immisce dans l’élection municipale.

Le propriétaire des Flames, Ken King, vient de rompre les négociations avec le maire sortant Naheed Nenshi en pleine campagne électorale.

Et comme si la pression n’était pas assez grande, le commissaire de la Ligue nationale de hockey depuis 1993, Gary Bettman, vient de sauter sur la glace et tente de discréditer le processus des négociations menées par la ville et la franchise de hockey.

Quel sera l’effet des déclarations de Ken King et de Gary Bettman sur le résultat des élections municipales de cette ville albertaine qui est le centre de l’industrie pétrolière au pays?

Une des questions que Maryse Jobin a posées à Frédéric Boily, politologue à la Faculté St-Jean de l’Université de l’Alberta.

Le commissaire de la LNH Gary Bettman et le maire sortant Naheed Nenshi diffèrent quant à la teneur des propos échangés en mars dernier à Calgary. © Chris Young, Canadian Press/CBC

