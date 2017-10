Attentat terroriste au camion à Edmonton : le suspect est un réfugié somalien

Des accusations en lien avec le terrorisme seront déposées contre le suspect arrêté à la suite de deux attaques ayant blessé cinq personnes, dont un policier, à Edmonton dans l’ouest du Canada.

Le chef de la police d’Edmonton, Rod Knecht, indique que cinq accusations de tentative de meurtre seront vraisemblablement déposées contre le suspect, Abdulahi Hasan Sharif.

L’attaque a commencé à l’extérieur du stade du Commonwealth situé non loin du centre-ville de la capitale de l’Alberta. Une auto a foncé sur une barricade policière.

Un individu en est sorti et a attaqué au couteau un des policiers en devoir. L’individu a alors pris la fuite.

Quelques heures plus tard, un camion cube de la compagnie de location U-Haul a été intercepté par les policiers qui ont demandé au conducteur de s’identifier. Les agents ont alors remarqué des ressemblances avec le propriétaire de l’auto.

Confronté, le conducteur a redémarré son camion et accéléré en direction du centre-ville. Cela a déclenché une poursuite policière. Le conducteur du camion aurait alors intentionnellement happé quatre piétons et son véhicule aurait ensuite effectué des tonneaux et s’est renversé.

Les policiers ont alors sorti le suspect du camion par le pare-brise qui avait été fracassé. Il a été menotté et arrêté.

Le suspect est un réfugié de la Somalie

Un porte-parole du ministère fédéral de la Sécurité publique précise que l’individu est considéré comme un réfugié par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

Le commissaire adjoint de la GRC, Marlin Degrand, révèle qu’Abdulahi Hasan Sharif figurait sur le radar des autorités depuis 2015 après qu’une plainte eut été déposée selon laquelle l’individu se serait radicalisé.

En l’absence de preuves, l’enquête n’avait pas abouti. À l’époque, le suspect n’était pas considéré comme dangereux pour la sécurité du Canada.

Selon la GRC, l’enquête de 2015 a été exhaustive et le suspect n’a depuis fait l’objet d’aucune interaction avec la police.

Un loup solitaire?

« Selon ce qu’on sait, il s’agit d’un loup solitaire, a déclaré le maire d’Edmonton, Don Iverson, en lançant un appel au calme. Il est important que nous ne succombions pas à la haine, que nous ne cédions pas à l’intimidation et à la violence. On doit réagir avec l’amour de l’ensemble de la collectivité. Nous ne serons pas divisés. »

Selon l’expert en terrorisme Michel Juneau-Katsuya, le Canada ne risque pas de vivre des attaques aussi nombreuses et aussi fréquentes que l’Europe, notamment en raison d’un plus faible nombre de djihadistes potentiels et d’une situation sociopolitique très différente.

Dans un entretien avec La Presse canadienne, il a rappelé que les autorités canadiennes s’étaient préparées à ce risque, mais que ce type d’attentat était difficile à prévenir. Selon lui, même si l’EI s’affaiblit au Proche-Orient, le Canada devra rester vigilant encore plusieurs années.

Des blessés, mais heureusement aucun mort

Le policier blessé, l’agent Mike Chernyk, a obtenu son congé de l’hôpital. Il a été coupé à la tête et au visage. Il a aussi des éraflures au bras.

Deux des piétons fauchés ont aussi obtenu leur congé dimanche après-midi. Un des deux autres blessés souffre d’une fracture du crâne et son état était considéré comme critique avant de devenir stable.

Réaction du gouvernement canadien

Dans une déclaration écrite, le premier ministre Justin Trudeau souligne que « le gouvernement du Canada et les Canadiens sont solidaires des gens d’Edmonton ».

Se disant « extrêmement préoccupé » par les événements, il affirme que ses « pensées accompagnent les blessés, leur famille et leurs amis, ainsi que toutes les personnes touchées par cet acte de violence insensé ». Le premier ministre remercie les forces de l’ordre en rappelant le travail dangereux qu’exercent les gardiens de la paix.

« Cet attentat nous rappelle durement les sacrifices auxquels ils consentent pour le bien de la population », a-t-il noté.

« Nous ne pouvons pas laisser, et nous ne laisserons pas, l’extrémisme violent prendre racine dans nos communautés. Nous savons que le Canada tire sa force de notre diversité, et nous ne nous laisserons pas intimider par ceux qui cherchent à nous diviser ou à promouvoir la peur », a poursuivi M. Trudeau.

