Au travail, le danger nous guette tous, sans exception. – Campagne publicitaire CNESST

Constat au Canada

En 2003, environ 630 000 Canadiens ont subi au moins une blessure au travail limitant leurs activités, soit 5 % et 2 % des hommes et des femmes occupés, respectivement.

De 2002 à 2004, les blessures aiguës survenues au travail étaient à l’origine de 465 décès par année, en moyenne, et de près de 300 000 cas admis de réclamations pour perte de temps. Les blessures au travail peuvent avoir des conséquences appréciables, y compris une perte de temps de travail et de revenu, des frais médicaux, des frais d’indemnisation, d’éventuels problèmes de santé ou d’incapacité de longue durée et l’imposition d’un fardeau à la famille du travailleur blessé. –