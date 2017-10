Le gouvernement canadien révise son programme controversé de prêts aux réfugiés

Le gouvernement canadien se penche sur un programme qui offre des prêts aux réfugiés afin de couvrir leurs coûts de réinstallation au Canada.

Malgré cette décision, le gouvernement du premier ministre Trudeau ne va pas jusqu’à donner raison à ceux qui demandaient son élimination complète.

Élimination des intérêts, allongement de la période de remboursement

Ce que proposeraient les libéraux serait d’une part d’éliminer les intérêts dans le cas des nouveaux prêts et d’autre part d’offrir aux nouveaux emprunteurs une plus longue période pour rembourser, selon une note publiée en ligne par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Procédure actuelle : début de remboursement 30 jours après l’arrivée au Canada

Les bénéficiaires doivent commencer à rembourser leurs prêts trente jours après leur arrivée au Canada. La période de remboursement – le terme pourrait-on dire – va d’un an à six ans, l’importance du montant emprunté étant l’étalon de mesure. Plus le prêt est important. Plus l’emprunteur a du temps pour le rembourser.

Un programme qui existe depuis des années

Contrairement à la croyance populaire, ce programme n’est en rien nouveau et n’est pas une création du XXIe siècle.

En fait, le programme de prêts aux immigrants avait été mis sur pied au terme de la Seconde Guerre mondiale afin de venir en aide aux immigrants européens qui n’étaient pas en mesure de couvrir les coûts de leur voyage vers le Canada.

Aujourd’hui, la presque totalité des bénéficiaires, 98%, est composée de réfugiés choisis par le gouvernement ou par le biais du parrainage privé.

Effet négatif selon une étude de 2015

Évaluation du Programme de prêts aux immigrants – Septembre 2015 © Citoyenneté et Immigration Canada

Il semble que selon les conclusions d’une étude de 2015 sur ce programme que ses effets étaient négatifs sur l’intégration des réfugiés au Canada. On y suggérait au gouvernement de trouver une meilleure façon d’aider à couvrir leurs coûts de transport, notamment.

Annuellement, le gouvernement injecte 13 millions de dollars en prêts de ce genre. 93% d’entre eux sont rapidement remboursés, la plus importante partie de la somme servant au financement du voyage.

Coûts

Selon des estimations gouvernementales, l’élimination des intérêts lui coûtera environ 7,3 millions dollars pour les dix premières années suivant la mise en place du nouveau programme.

La somme nécessaire afin de couvrir les prêts passerait de 110 à 126,6 millions de dollars par année.

RCI, PC, Conseil canadien pour les réfugiés