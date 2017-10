Quels défis pour la nouvelle représentante de la reine au Canada ?

Le poste de Gouverneur général au Canada a été occupé depuis 1867 par 29 personnalités différentes, dont 4 femmes : Jeanne Sauvé, Adrienne Clarkson, Michaëlle Jean et aujourd’hui Julie Payette. Comprendre les méandres d’une fonction que d’aucuns ne considèrent autrement que purement symbolique.

Mme Payette : de la combinaison d’astronaute aux strass et paillettes

Julie Payette est une femme au parcours impressionnant, qui aura ébloui par son courage et sa détermination à s’envoler toujours plus haut, vers des cimes élevées et incertaines dans l’espace, auprès d’astronautes canadiens, américains et européens, très souvent masculins.

D’aventure en aventure, on l’aura vu à maintes reprises aux côtés de Chris Hadfield, Mike Mckay, et Dave Williams en 1992. Elle avait ainsi réussi à se démarquer dans un lot de près de 5000 Canadiens qui avaient répondu à l’appel à candidatures pour le recrutement de nouvelles personnes désireuses de s’entrainer au métier d’astronaute.

L’athlète et universitaire, au parcours aussi riche que diversifié, a servi notamment dans le domaine de l’ingénierie, de la robotique et de l’informatique, avant de se lancer dans l’aventure spatiale qui l’aura emmenée à côtoyer les plus expérimentés du secteur, à l’échelle du monde.

Du 25 mai et au 6 juin 1999, Julie est à bord de la navette spatiale Discovery, en tant que spécialiste des missions, responsable des systèmes de la station. Elle supervise alors la sortie dans l’espace et manœuvre le bras robotisé de Canadarm. Elle est aux côtés de l’équipe qui effectue le tout premier arrimage manuel de la navette à la Station spatiale internationale.

La Montréalaise de 54 ans, qui a accumulé plus de 600 heures de vol dans l’espace à bord de différentes navettes, comme Indeavour en 2009, a pris sa retraite de l’Agence spatiale canadienne en 2013, avant d’être sollicitée, par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, pour occuper le poste de Gouverneur général du Canada.

Entre honneur, gloire et prestige, que fera au jour le jour celle qui n’aura eu à palper que du concret dans ses précédentes missions?

Jour du souvenir à Ottawa, le 11 novembre 2016 © Radio-Canada

Gouverneure générale : une coquille vide ?

Julie Payette est la nouvelle représentante de la Reine Élizabeth II, la souveraine et chef de l’État du Canada.

Une fonction purement honorifique, au sein de la monarchie constitutionnelle, devenue un pays depuis 1867.

Bien qu’elle n’ait pas de réels pouvoirs décisionnels, on la verra très souvent lors d’évènements spéciaux à caractère national, à l’instar du Jour du Souvenir, où elle officiera auprès des anciens combattants et autres soldats canadiens, pour leur redonner honneur et espoir.

Son calendrier d’action, bien que peu fourni, représentera toutes les autres fonctions réservées à la couronne, en lien avec le parlement.

Le premier ministre est élu de tous les Canadiens, mais au Parlement, l’impression sera donnée à la représentante de la reine que c’est elle qui l’a nommé. Elle aura à prononcer, pour la circonstance, le discours du trône rédigé pour elle, par le Bureau du Conseil privé, ce qui lui permettra de lancer une nouvelle session parlementaire et de présenter les objectifs du nouveau gouvernement élu.

À la demande du premier ministre, Mme Payette pourra se voir confier la responsabilité de recevoir des dignitaires étrangers, et de se rendre en mission honorifique dans d’autres pays.

Tout comme elle honorera les anciens combattants du Canada, la nouvelle Gouverneure générale aura à remettre des distinctions à ceux des Canadiens qui se seraient démarqués dans leurs domaines.

Julie Payette sera la commandante en chef des forces armées canadiennes : une fois encore, rien de très concret, mais juste un peu plus figuratif, pour donner une impression de gloire et de contenance, à celle qui est désormais son Excellence et très honorable Gouverneure générale du Canada.

RCI avec des informations de l’Agence spatiale canadienne et du Bureau du Gouverneur général.