Sensibilisation à la cybersécurité : qui sont les plus visés par l’arnaque et autres fraudes en ligne ?

Les arnaqueurs au bout de leurs claviers semblent avoir ciblé des proies faciles à travers le monde. Parmi les plus vulnérables, les femmes célibataires ou veuves qui recherchent l’amour, les jeunes filles qui éprouvent un sentiment de rejet au sein de leurs communautés et qui sont à la quête de réconfort, d’une plus grande considération qui leur redonnera plus d’estime de soi, un sentiment d’exister et de revivre, les hommes qui se sentent seuls et marginalisés, la liste est loin d’être exhaustive en face d’un fléau qui n’épargne pas les États et leurs économies.

Un phénomène qui prend de l’ampleur

Des milliers de Canadiens sont victimes d’escroquerie et de fraude en ligne chaque année. La pratique sévit au sein de différents groupes d’âge et elle a lieu très souvent à travers les médias sociaux, les sites de rencontres et autres sites commerciaux.

Toutes sortes de stratagèmes sont inventés par les fraudeurs pour extorquer des informations ou de l’argent à leurs victimes.

Soyez méfiants des signes suivants : Une augmentation marquée de la quantité de courrier contenant des offres trop belles pour être vraies. Des appels fréquents sur des offres d’enrichissement rapide ou des offres intéressantes. De nombreux appels sollicitant des dons pour des œuvres de bienfaisance inconnues. Une incapacité soudaine de payer des factures habituelles. Des demandes de prêts ou d’argent. Des relevés bancaires qui indiquent des retraits ou des chèques au nom d’entreprises inconnues. Une grande discrétion au sujet des appels téléphoniques.

La Gendarmerie royale du Canada rapporte que les pertes sont souvent énormes pour les concernés, dont certains ont presque tout perdu, l’instant d’un clic :

les épargnes d’une retraite,

une maison,

un commerce,

son identité et même sa vie dans certains cas.

Il n’est pas rare que des citoyens canadiens reçoivent l’appel de faux informaticiens qui prennent par la suite le contrôle de leur ordinateur pour tenter toutes sortes d’escroqueries. © Radio-Canada

L’importance de la sensibilisation

Ce mois d’octobre est dédié à la sensibilisation à la cybersécurité au Canada. Les autorités en ont fait un enjeu de sécurité nationale et appellent à un sursaut collectif pour mettre le pays et les Canadiens à l’abri du danger qui pourrait aussi compromettre son économie.

Nous pouvons tous protéger nos appareils contre les cybermenaces en quelques étapes simples. Utilisez toujours des mots de passe difficiles à deviner, ne cliquez pas sur les liens ou n’ouvrez pas les pièces jointes dans les courriels avant d’avoir vérifié s’ils sont valides, utilisez seulement des réseaux Wi-Fi protégés par un mot de passe et gardez toujours à jour votre système d’exploitation, vos paramètres de confidentialité ainsi que votre antivirus et votre logiciel anti-espion. – Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Il existe un Centre antifraude au Canada. Le Centre rapporte qu'en 2014, les pertes financières totales reliées à la cyberfraude rapportées par les Canadiens s'élevaient à 11 751 579,54 $. Lorsque vous en êtes victimes, il est important de rassembler toute la documentation relative au cas de fraude, à l'instar de reçus, copies de courriels et de messages textes, entre autres, et de rapporter toutes les informations entourant ce cas au Centre antifraude. Si la fraude a impliqué des transactions financières avec un transfert de fonds à travers une institution financière, comme Money Gram ou Western Union, il faut signaler le cas à cette institution. Il en de même, en ce qui concerne la fraude à travers les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, etc. Tous vos contacts et agences d'évaluation du crédit doivent aussi recevoir une notice d'avertissement pour être au fait de la fraude

RCI avec des informations de la Gendarmerie Royale du Canada et du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.

