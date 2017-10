31e édition de Coup de cœur francophone : 120 artistes, 19 scènes, un mois de novembre au chaud

Du 2 au 12 novembre, Coup de cœur francophone présente à Montréal sa 31e édition où plus de 120 artistes et formations d’ici et d’ailleurs partageront cette année 19 scènes montréalaises, soit 6 de plus en 2017.

115 spectacles dans 19 salles à Montréal, 75 autres dans 45 villes au Canada, une programmation éclectique qui couvre un vaste panorama d’expressions, un carrefour de découvertes, des artistes d’ici, des artistes d’ailleurs, des rentrées montréalaises, des lancements d’albums, un rendez-vous professionnel, une soirée-bénéfice pour venir en aide au festival en chanson de Petite-Vallée qui a vu partir en fumée le théâtre de la Vieille Forge où se déroule cet événement, une rencontre avec la danse — Corps Amour Anarchie-Léo Ferré —, une performance en arts visuels — Une toune, un collage — et une grande tournée pancanadienne destinée au jeune public.

Entre autres

Coup de cœur francophone est né de la passion de quelques –personnes pour cet art populaire, d’abord par le magazine Chanson qu’ils et elles ont tenu à bout de bras pendant plusieurs années puis par un spectacle dans une maison de la culture à Montréal.

Depuis?

Depuis, ce sont enchaînées des automnes de chanson et nous en sommes à la 31e édition.

Directeur général de Coup de cœur francophone, Alain Chartrand a vu naître et grandit le plus sérieusement du monde ce magnifique moment de folie. Il en parle au micro de Raymond Desmarteau.