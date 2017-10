Blizzard et 20 centimètres de neige dans le sud de l’Alberta

Comment appelle-t-on des conditions climatiques lorsqu’une tempête de neige déverse quelque vingt centimètres de neige en certains endroits le tout accompagné de vents soufflant à cent km/h?

Un blizzard.

Et c’est justement ce qu’a connu le sud de l’Alberta hier, premier lundi d’octobre.

Partout ailleurs au pays, les feuilles commencent à peine à perdre le vert étésien, les rouges et les jaunes pointent timidement, les vélos sont toujours à l’honneur et le soleil brille.

Évidemment, en tant que Canadiens, nous savons tous que c’est inéluctable, les beaux jours d’été, qui dans l’est du pays auront été des beaux jours de septembre cela dit, font place aux pluies d’automne et aux neiges d’hiver.

Mais, vingt centimètres, des vents à cent km/h, des pannes d’électricité … un 2 octobre? C’est copieux diront certains.

La Gendarmerie royale du Canada recommandait fortement à tous de ne pas prendre la route. Malgré tout, hier, de minuit à midi, il y aura eu 73 accidents de rapportés, certains avec blessés.

Un lien possible avec le hockey?

Non, quand même … quoique!

L’Alberta a deux équipes professionnelles qui évoluent dans la Ligue nationale de hockey, les Oilers à Edmonton et les Flames à Calgary.

Les Oilers ont remporté la Coupe Stanley, emblème de la suprématie nord-américaine au hockey à quelques reprises alors qu’ils alignaient le but haut buteur de l’histoire du sport, Wayne Gretzky.

Le Flames ont une coupe à leur actif – remportée en 1989 contre de Canadien de Montréal – et viennent d’offrir un contrat d’un an à Jaromir Jagr, le second en titre derrière Gretzky.

Oilers et Flames ont un objectif pour le printemps prochain, la coupe!

Mais, vingt centimètres un 2 octobre, comme le disait les vieux, « on aurait pu se garder une petite gêne ».

RCI, CBC, Radio-Canada, PC

Un peu plus:

Avetrtissement de tempête hvernale pour le sud de l’Alberta, publié le 1er octobre 2017