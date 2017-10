Justin Trudeau à Washington et à Mexico pour discuter de commerce

Le premier ministre canadien Justin Trudeau rencontrera le président Donald Trump mercredi prochain à Washington. Les deux hommes vont discuter de commerce et de liens économiques entre le Canada et les États-Unis. Le lendemain, M. Trudeau effectuera sa première visite officielle au Mexique.

Au moment où les renégociations de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) entre Ottawa, Mexico et Washington s’intensifient, Justin Trudeau veut réaffirmer l’importance des liens économiques avec ses partenaires nord-américains.

« Les États-Unis sont le principal partenaire économique du Canada, et il est important pour nous de continuer à travailler ensemble pour renforcer le commerce, stimuler les investissements et créer des opportunités économiques pour les citoyens des deux côtés de la frontière », a déclaré M. Trudeau par communiqué.

« Je suis impatient de discuter avec le président Trump des façons d’accroître notre prospérité et notre sécurité mutuelles. », a-t-il ajouté.

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau (à gauche) avec le président des États-Unis Donald Trump à Washington en avril 2017. Les relations bilatérales canado-américaines étaient au coeur des échanges entre les deux hommes. © Evan Vucci/Associated Press

Avec la plainte du constructeur Boeing contre Bombardier conclue, à ce stade, par l’imposition de droits compensatoires de 220% sur les avions CSeries Bombardier vendus aux Etats-Unis, les relations tournent à l’aigre.

Justin Trudeau a menacé de ne pas acheter 18 avions de combat Super Hornet de Boeing si les Etats-Unis persistaient dans leur volonté de frapper Bombardier.

« Si Boeing continue d’insister à vouloir éliminer des dizaines de milliers d’emplois au Canada en s’attaquant à Bombardier, il ne devrait pas s’attendre de notre part, comme gouvernement, à ce que nous lui achetions des avions », avait averti M. Trudeau le mois dernier.

Lors de leur première rencontre à la Maison Blanche mi-février, le président américain et Justin Trudeau avaient reconnu des points de divergence non seulement sur les relations commerciales, mais aussi sur l’immigration et les réfugiés.

Le premier ministre participera également à une discussion dans le cadre du Sommet Fortune Most Powerful Women de 2017. Il y parlera d’égalité des sexes et de la façon dont le renforcement économique des femmes contribue à créer une croissance économique qui bénéficie à tous.

Contrairement au président américain Donald Trump, le premier ministre Justin Trudeau et le président mexicain Enrique Peña Nieto croient aux vertus de l’ALÉNA © (Adrian Wyld / Prensa Canadiense)

Dans le cadre de sa première visite officielle au Mexique, Justin Trudeau rencontrera le président Enrique Peña Nieto pour parler de commerce, de coopération régionale et des façons de renforcer les liens Canada-Mexique. M. Trudeau en profiter pour rendre hommage aux victimes des récents séismes au Mexique et participera à divers événements.

(Avec la Presse canadienne et l’AFP)

Lire aussi

Accord Canada-États-Unis-Mexique : Donald Trump veut ajouter un « F » à l’ALENA

Trudeau à la Maison-Blanche : quelle stratégie en face de Donald Trump ?

Le premier ministre Trudeau avertit Trump qu’il défendra le bois d’oeuvre canadien